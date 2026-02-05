Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Επιχείρηση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/2) στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αριστείδου 12, ακολουθούμενη από μικρής έκτασης φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ το ΕΚΑΒ βρέθηκε άμεσα λόγω πληροφορίας για άτομο με αναπνευστικά προβλήματα. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα και κομμάτια γυαλιών έπεσαν στο οδόστρωμα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος περαστικός. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον εκκωφαντικό θόρυβο που ακούστηκε στην περιοχή.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο λίγο μετά τις 16:30, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.