Λάρισα: Τραγικός θάνατος άνδρα - Έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70-75 ετών, βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου υπό συνθήκες που ερευνώνται. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις για να διερευνήσουν το περιστατικό.