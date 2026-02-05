Ελλάδα Λάρισα Αστυνομία Πυροσβεστική Local News

Λάρισα: Τραγικός θάνατος άνδρα - Έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Ένας άνδρας περίπου 70-75 ετών βρήκε τραγικό θάνατο στη Λάρισα, πέφτοντας από μπαλκόνι 4ου ορόφου, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται από τις αρχές.

Πηγή: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70-75 ετών, βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου υπό συνθήκες που ερευνώνται. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις για να διερευνήσουν το περιστατικό.

