Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πότε αναμένεται πέρασμα καταιγίδων από την Αττική

Ελλάδα Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Ηράκλειο Local News

Ηράκλειο: 13χρονος επιτέθηκε με μπουνιές σε συμμαθητή του - Συνελήφθη και η μητέρα

Τον χτύπησε με αγριότητα σε πρόσωπο και σώμα, όπως κατήγγειλε η μητέρα του θύματος στην αστυνομία.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, έπεσε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ένας 13χρονος, μέσα στο σχολείο του στο Ηράκλειο Κρήτης, από έναν συμμαθητή του.

Όλα συνέβησαν στο Καπετανάκειο του Ηρακλείου. Για άγνωστο λόγο ο 13χρονος προσέγγισε τον επίσης ανήλικο και αφού ξεκίνησε να τον βρίζει και να τον απειλεί, άρχισε να τον χτυπά σε πρόσωπο και χέρια. Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό στην αστυνομία και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Για την υπόθεση συνελήφθη τόσο ο 13χρονος όσο και η 34χρονη μητέρα του η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ελλάδα Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Ηράκλειο Local News

