Φρίκη στις Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του, με κινητικά προβλήματα

Για τον βιασμό της 78χρονης θείας του, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, κατηγορείται 56χρονος σε χωριό των Σερρών.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες το μεσημέρι στην Αστυνομία από την κόρη της ηλικιωμένης, οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 56χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερρών, ενώ με εντολή των Αρχών παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.