Λαμία: Ασέλγεια 48χρονου στη 16χρονη ανιψιά του - Τον «καίνε» τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σοκάρει η καταγγελία ότι μία 16χρονη μαθήτρια από τη Λαμία έπεσε θύμα των αρρωστημένων διαθέσεων του ίδιου της του θείου, ο οποίος φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία σε βάρος του 48χρονου έγινε στην ΕΛ.ΑΣ. από τη μητέρα και τη θεία του ανήλικου κοριτσιού, οι οποίες ανέφεραν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις αλλά και σε προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 16χρονης μαθήτριας. Όπως χαρακτηριστικά είπαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, «εκμεταλλεύονταν τη συγγένεια και την εμπιστοσύνη που υπήρχε στο πρόσωπο του», καθώς με το πρόσχημα της βόλτας με το ΙΧ αυτοκίνητο κυκλοφορούσε συχνά μόνος του με το ανήλικο κορίτσι.

Η καταγγελία αναφέρει, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ότι ο 48χρονος μετέβαινε με την 16χρονη μαθήτρια σε ερημικές τοποθεσίες που βρίσκονται πάνω στον οδικό άξονα Λαμίας – Δομοκού αλλά και σε ερημική τοποθεσία που βρίσκεται πάνω στο οδικό άξονα Λαμίας – Τρικάλων και την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις. Μάλιστα, ο εφιάλτης της κοπέλας φαίνεται να ξεκίνησε από το 2013 όταν ακόμη ήταν μόλις 13 ετών, ενώ η τελευταία φορά που ο 48χρονος ικανοποίησε τις αρρωστημένες διαθέσεις του ήταν κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2025.

Να σημειωθεί, τέλος, από την ιατροδικαστική εξέταση στην ανήλικη μαθήτρια προέκυψαν ευρήματα που είναι συμβατά με τις καταγγελλόμενες γενετήσιες πράξεις.

Σε ότι αφορά τον 48χρονο συνελήφθη την Τετάρτη (28/1) από την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο ως πειστήριο (σ.σ. υπήρχαν συνομιλίες στο Instagram) και θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.