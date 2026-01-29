Εφιάλτης για 12χρονη στη Λαμία: Αποκάλυψε ότι ο 48χρονος θείος της τη βίαζε επί τρία χρόνια

Χειροπέδες πέρασαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας σε έναν 48χρονο ο οποίος κατηγορείται για βιασμό κατ' εξακολούθηση της 12χρονης ανιψιάς του επί σειρά ετών.

Ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού. Το κουβάρι ξετυλίχθηκε όταν το ανήλικο παιδί μίλησε στη μητέρα αλλά και σε μια θεία της για τα όσα φρικτά βίωνε στα χέρια του άνδρα τα τελευταία τρία χρόνια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο συλληφθείς φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα. Ωστόσο συνέχισε και μέσα στο 2026 να παρενοχλεί το κορίτσι, αφού λόγω συγγένειας μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσα στο σπίτι της. Μάλιστα τελευταία οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα και φέρεται να επιβεβαίωσαν και ιατροδικαστικά όσα κατέθεσαν οι συγγενείς του κοριτσιού. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του συλληφθέντα και το κινητό του τηλέφωνο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου και του βιασμού, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Με τη δικηγόρο του Αργυρώ Καραφέρη ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή 30/1/26 στις 10 το πρωί.