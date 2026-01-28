«Έπιασε τη μητέρα μου από τον λαιμό και τη βίασε»: Φρικτή καταγγελία 25χρονου στην Πάτρα

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με θύμα μια ανυπεράσπιστη γυναίκα σημειώθηκε στην Πάτρα με τον γιο του θύματος να προβαίνει σε καταγγελία εναντίον ενός 33χρονου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του tempo24.gr, η Ασφάλεια Πατρών διερευνά υπόθεση στην οποία ένας 25χρονος κατήγγειλε ότι η 53χρονη μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού, μέσα στο σπίτι της από έναν άγνωστο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η καταγγελία, ο δράστης μετέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (28.01.26) στην οικία της γυναίκας χτυπούσε επίμονα το κουδούνι.

Όταν η 53χρονη άνοιξε, ο άνδρας φέρεται να την έπιασε από το λαιμό, την πέταξε στο κρεβάτι και προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, παρά τη θέλησή της.

Στην συνέχεια ο δράστης φέρεται να τράπηκε σε φυγή ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν η άτυχη γυναίκα θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για να εξακριβωθεί το γεγονός.