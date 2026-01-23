Ελλάδα Κολωνός Εφετείο Βιασμός Ανήλικοι Σεξουαλική Κακοποίηση Ανηλίκων

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο η δίκη

Αναβολή για τις 16 Νοεμβρίου 2026 έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Δανάη Δαυλοπούλου/Eurokinissi
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Αναβολή για τις 16 Νοεμβρίου 2026 έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό και Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 12χρονης από τον Κολωνό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Στο δικαστήριο βρέθηκε η μητέρα της, η οποία κατηγορείται ως συνεργός στη μαστροπεια. Είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό ωστόσο έχει ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα.



Ο βασικός κατηγορούμενος Η. Μίχος ζήτησε να μη μεταχθεί από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται, ενώ παρόντες ήταν άλλοι 12 κατηγορούμενοι.

Ελλάδα Κολωνός Εφετείο Βιασμός Ανήλικοι Σεξουαλική Κακοποίηση Ανηλίκων

