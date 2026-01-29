Το Ηράκλειο σκεπάζεται από σκόνη – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην πόλη

Η πόλη του Ηρακλείου καλύπτεται από ένα πυκνό πέπλο σκόνης καθώς ισχυροί νοτιάδες σαρώνουν την περιοχή, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα.

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν το φαινόμενο δείχνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) να καλύπτουν τα πάντα, δημιουργώντας ένα στρώμα σκόνης που γίνεται αμέσως αισθητό σε κάθε ανάσα, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

EUROKINISSI

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, απηύθυνε συστάσεις στους πολίτες για την προστασία της υγείας τους. Οι συγκεντρώσεις των ΑΣ10 αναμένεται να αυξηθούν ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, καλούνται να περιορίσουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και τη σωματική άσκηση.