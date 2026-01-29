Σαρώνουν οι νοτιάδες στην Κρήτη: Δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ, κλαδί «προσγειώθηκε» σε αγροτικό

Οι ισχυροί νοτιάδες που σαρώνουν την Κρήτη δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Στο Ηράκλειο ένα δέντρο στη Γεωργίου Γεωργιάδη έπεσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, παραλίγο να χτυπήσει και διερχόμενο όχημα, δημιουργώντας αναστάτωση σε όσους κινούνταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Παράλληλα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας ένα μεγάλο κλαδί έσπασε και «προσγειώθηκε» πάνω σε ένα αγροτικό.

