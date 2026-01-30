Μητσοτάκης από Καστέλλι: «Η Κρήτη αλλάζει και θωρακίζεται με έργα που της δίνουν νέα αναπτυξιακή δυναμική»

Το μήνυμα ότι «η Κρήτη αλλάζει», κλείνοντας εκκρεμότητες δεκαετιών και αποκτώντας πλέον ισχυρή θωράκιση μέσα από μεγάλα έργα υποδομής, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως «το πιο σημαντικό εργοτάξιο της χώρας», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, ενώ επανέλαβε ότι το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028.

