Αυγενάκης: Πρόεδρος στην «Γεωργική Σχολή Μεσαράς» για... 30 ώρες - Τι συνέβη

Τι ακριβώς συνέβη και από την με πολύ θόρυβο δημιουργία του Φορέα Ανάπτυξης Μεσαράς και την ομόφωνη εκλογή μετά πολλών επαίνων του Λευτέρη Αυγενάκη στην προεδρία, περάσαμε ένα 24ωρο μετά στην με πολύ κρότο μη αποδοχή της προεδρίας; Τι άλλαξε και τι μεσολάβησε; Να ’ναι μόνο οι σκληρές ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των γεωτεχνικών του δημοσίου που έκαναν την αρχή, δύσκολο! Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που η αντιπολίτευση σηκώνει σκόνη για μια επιλογή ενός βουλευτή που δύσκολα όμως φτάνει σε μια παραίτηση, άρα κάτι άλλο συνέβη.

