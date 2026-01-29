ΠΑΣΟΚ: Κατήφορος χωρίς όριο από τη ΝΔ - Ο Αυγενάκης ανέλαβε πρόεδρος αγροτικού φορέα στην Κρήτη

Για «θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μετά από την ανάληψη από τον Λευτέρη Αυγενάκη της θέσης του προέδρου του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς.

Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων, με μια fast track διαδικασία, μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων.



Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας».



Αυγενάκης: Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς επιστρέφει

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς επιστρέφει. Όχι απλώς ως μνήμη, αλλά ως ζωντανή δύναμη για το αύριο.

Σήμερα, με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και πίστη στο όραμα που υπηρετούμε, υπογράψαμε την ίδρυση του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Σχολή - έναν φορέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλότο για την αγροτική εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Η Σχολή μετατρέπεται σε κόμβο γνώσης, καινοτομίας και εξωστρέφειας, συνδέοντας την επιστήμη με την πράξη, τους παραγωγούς με τα πανεπιστήμια, το τοπικό με το παγκόσμιο.

Ο νέος Φορέας δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία ενός ισχυρού δικτύου εταίρων:

ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι Ηρακλείου, Φαιστού και Γόρτυνας, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.. Μαζί, μοιραζόμαστε κοινό στόχο: να δώσουμε νέα πνοή στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης.

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη και τις προσωπικές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή: στον Καθηγητή Σπυρίδωνα Μάμαλη, Πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τους δύο αντιπρόεδρους Νεκτάριο Βιδάκη και Παναγιώτη Χατζηνικολάου, στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό,

στον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη, στον Δήμαρχο Γόρτυνας Μιχάλη Κοκολάκη,

στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ευάγγελο Καρκανάκη,

στον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε. και Δήμαρχο Αρχάνων - Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη και τον Γενικό Διευθυντή της, Γιώργο Μαυρογιαννάκη, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους.

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς δεν είναι πια απλώς ένα κεφάλαιο του παρελθόντος. Είναι η πλατφόρμα του μέλλοντος για την αγροτική εκπαίδευση, την έρευνα, τη μεταποίηση και τη βιώσιμη παραγωγή.

Προχωράμε με σχέδιο, με πίστη και πολλή δουλειά. Για την Κρήτη. Για την Ελλάδα που παράγει.

