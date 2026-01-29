Ρεμούλες, πανωγραψίματα και… η βασιλική αυλή του Μπάκιγχαμ: «Περιβόλι» ο Τζουμάκας στην εξεταστική

Τα φαινόμενα εκτεταμένης διαφθοράς, ασυδοσίας και απάτης στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων τα οποία αντιμετώπισε επί ημερών του, περιέγραψε στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Στέφανος Τζουμάκας.

«Κυριαρχούσαν φαινόμενα παρασιτισμού που μεταφέρονταν στο δημόσιο τομέα. Εγώ δεν παρέλαβα υπουργείο, αλλά λογιστήριο! Το σύστημα επιδοτήσεων ήταν αδιαφανές και χωρίς έλεγχο. Όταν ανέλαβα, έκλεισα 24 εκκοκκιστήρια βάμβακος. Έβαζαν μέχρι και πέτρες στα ζυγίσματα! Είχαμε πανωγραψίματα, απάτες, πρακτικές ευνοιοκρατίας», κατέθεσε ο μάρτυρας ο οποίος διετέλεσε υπουργός Γεωργίας την περίοδο ‘96-’98, επιρρίπτοντας ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις μετά το ‘81 αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πρώτες στην παρανομία, την απάτη και την κομπίνα ήταν οι Βρυξέλλες», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως την περίοδο εκείνη πρωταθλητής στις επιδοτήσεις υπήρξε το… Μπάκιγχαμ, καθώς η βασιλική αυλή δήλωνε διαχρονικά μέχρι και το Brexit τεράστιες εκτάσεις.

«Μας περιγράψατε μια διαχρονική κατάσταση. Επιβεβαιώνετε τις διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες στο σύστημα ενισχύσεων», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Ένταση με την Αποστολάκη

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Στέφανο Τζουμάκα και την Μιλένα Αποστολάκη, όταν η τελευταία έκανε λόγο για μάρτυρες, «χρήσιμους» για τη «συγκάλυψη», την «προστασία των πρωταγωνιστών του σκανδάλου» και το «αφήγημα διάχυσης των ευθυνών».

«Ξέρω την προπαγάνδα σας, δεν περνάνε αυτά σε μένα. Το παραμυθάκι σου αλλού! Πήγαινε σε κανέναν ομοϊδεάτη σου και πες το αλλού!», είπε τότε σε έντονο ύφος ο Στέφανος Τζουμάκας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν του υπέβαλε ερωτήσεις.