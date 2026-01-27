Βελόνες, καλαμπούρια και βιολιά: Η κατάθεση Σκανδαλίδη στην εξεταστική και οι…«πολλές μικρές Ζωές»

Η κατάθεση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο ‘10 - ‘12, στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε νέα «θερμή» αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.



Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως η θητεία του υπήρξε «κρυστάλλινη» και έτυχε σχεδόν διακομματικής αποδοχής, ωστόσο η αναφορά του σε παρατυπίες, έστω και εάν αυτές υπήρξαν όπως είπε «μεμονωμένες», επί ημερών του, προκάλεσε το σχόλιο του Μακάριου Λαζαρίδη περί επιβεβαίωσης της ύπαρξης διαχρονικών ευθυνών. Γεγονός που έφερε νέες αναταράξεις στο μέτωπο κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Έχουμε την παραδοχή πρωτοκλασάτου υπουργού του ΠΑΣΟΚ ότι γνώριζε περιπτώσεις που έγιναν παρατυπίες και αυτοί οι παραγωγοί απλώς δεν πήραν επιδότηση. Δεν τους έστελναν στον εισαγγελέα. Δεν αισθάνθηκε η πολιτική ηγεσία την υποχρέωση να τους στείλει στη Δικαιοσύνη, όπως έχει κάνει επανειλημμένως η σημερινή κυβέρνηση!», κατήγγειλε ο εισηγητής της ΝΔ, υποστηρίζοντας πως η κατάθεση Σκανδαλίδη συνιστά «επιβεβαίωση» της πλειοψηφίας και της επιλογής να συσταθεί εξεταστική επιτροπή η οποία και θα αναζητήσει διαχρονικές ευθύνες. Τα παραπάνω προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ίδιου του μάρτυρα.



«Γελάνε και οι πέτρες…» ακούστηκε από την πλευρά των «πράσινων» εδράνων, με την απάντηση να έρχεται ακαριαία. «Οι πέτρες γελάνε με τις βελόνες που κινούνται, αλλά προς τα κάτω, όπως αναγκάστηκε χθες να παραδεχτεί και ο ίδιος ο πρόεδρός σας», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Καρφί» του γαλάζιου εισηγητή

«Αυτό δεν ήταν εξέταση. Αυτό ήταν επιμύθιο και επίλογος. Η προπαγάνδα και η στρεψοδικία έχουν όρια. Είναι πολιτικά ανήθικος ο τρόπος με τον οποίο παρερμηνεύσατε την κατάθεσή του», κατήγγειλε η Μιλένα Αποστολάκη, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανταπαντά πως η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ «βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση». «Λογικό, όταν πέφτουν 2 και 3 μονάδες…», είπε, επιμένοντας να αναφέρεται στα εκλογικά ποσοστά της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο Κώστας Σκανδαλίδης δεν άφησε το «καρφί» του γαλάζιου εισηγητή να πέσει κάτω, σήκωσε το γάντι και εξήγησε σε έντονο ύφος πως μίλησε για παρατυπίες επί ημερών του και όχι για οργανωμένη απάτη. «Εγώ μίλησα για παρατυπίες, όχι για απάτες, σε δηλώσεις ΟΣΔΕ. Θα έστελνα τον συνεταιρισμό στα δικαστήρια δηλαδή; Να σταματήσουν τα καλαμπούρια! Τι σχέση έχει αυτό με το σημερινό αίσχος; Με το σημερινό έγκλημα;», διερωτήθηκε.



Ποικιλοτρόπως πάντως σχολιάστηκε η προτροπή του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα στον μάρτυρα να γράψει βιβλίο με τίτλο…«Το βιολί του αγρότη», ορμώμενος από το αυτοβιογραφικό βιβλίο του πρώην υπουργού «Το βιολί του παπα-Γιώργη» που έγραψε στη μνήμη του ιερέα πατέρα του.

Λαζαρίδης σε αντιπολίτευση: Τελικά υπάρχουν πολλές μικρές «Ζωές»

Εν τω μεταξύ, η καταψήφιση εκ μέρους της αντιπολίτευσης, της πρότασης της ΝΔ για παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή Δεοντολογίας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη.



«Τελικά αποδείχθηκε ότι στην αίθουσα δεν υπάρχει μία «Ζωή», αλλά πολλές μικρές Ζωές, που όχι μόνο ανέχονται, αλλά επιδοκιμάζουν ένα ύφος εκτροπής, έντασης και απαξίωσης των θεσμών. Με τη στάση τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέλαβαν πλήρως την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ.