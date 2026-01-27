«Κόλαση» στην εξεταστική: Έντονες αντιπαραθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου με Καρασμάνη και Βλαχάκο

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαινόμενη, έβαλε κατά πάντων στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου καταθέτει ο «γαλάζιος» Γιώργος Καρασμάνης. Η εξέταση του μάρτυρα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας υπήρξε επεισοδιακή, καθώς η ίδια επιτέθηκε όχι μόνο στον ίδιο, όταν της καταλόγισε απόπειρα δημιουργίας σόου, αλλά και στο προεδρείο και τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε φραστική επίθεση στον Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του ήρωα των Ιμίων, προκαλώντας πανδαιμόνιο στην αίθουσα. Τα αίματα πάντως άναψαν αμέσως μόλις άρχισε η εξέταση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είχε «θερμό» διάλογο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε την κυρία Πόπη Σεμερτζίδου;

Γιώργος Καρασμάνης: Ποτέ. Δεν με πλησιάζουμε εμένα τέτοιοι άνθρωποι. Ρωτήστε την κοινωνία για το ποιος είμαι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Μητσοτάκης την είχε από κοντά, χέρι χέρι, ήταν υπεύθυνη διαχείρισης αγροτικών πόρων. Πώς το αξιολογείτε;

Γιώργος Καρασμάνης: Ο πρωθυπουργός δεν διορίζει σε τέτοιες χαμηλές θέσεις, αρμόδιος είναι ο υπεύθυνος του αγροτικού τομέα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος;

Γιώργος Καρασμάνης: Δεν τον ξέρω. Δεν έχω επαφή με το κόμμα, με την κοινωνία έχω επαφή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον είδατε τον “Φραπέ”;

Γιώργος Καρασμάνης: Δεν έχω καμία επικοινωνία, καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πως αισθάνεστε με τον Μαγειρεία που υποστήριξε πως δεν έχει διαγραφεί από την ΝΔ;

Γιώργος Καρασμάνης: Θέλετε να σας εκφράσω τα συναισθήματα μου; Γι’ αυτό ήρθα εδώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε, εσείς κρατάτε τον Μητσοτάκη στην εξουσία.

Γιώργος Καρασμάνης: Ο λαός! Θέλετε να κάνετε σόου μαζί μου. Για ποιο λόγο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα κύριε. Σε ποιον είπατε για σόου; Είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο;

Μακάριος Λαζαρίδης: Ντροπή της!



Γιώργος Καρασμάνης: Μου ζητάτε να καταθέσω τα συναισθήματα μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταθέσατε τις προσβολές σας. Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα!

Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι εκτός τόπου και χρόνου η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Επίθεση Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Βλαχάκο: «Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια»

Ο δεύτερος γύρος «παίχτηκε» λιγοστά λεπτά αργότερα, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του αδικοχαμένου στα Ίμια αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού. Αφορμή στάθηκε σχόλιο - εκτός μικροφώνου που δεν ακούστηκε - του βουλευτή για τα εκλογικά ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας.



Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ακούω τον κύριο Ακτύπη, εδώ από πίσω να λέει με τους τραμπουκισμούς του: «έχουμε 33%, έχουμε 33%...». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του κύριε Βλαχάκο. Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια, δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας.

Φίλιππος Φόρτωμας: Ντροπή αυτά που λέγονται. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και τους νεκρούς;

Κορύφωση της έντασης, αλληλοκατηγορίες περί σεξισμού και διακοπή

Ακολούθησε ο.... τρίτος γύρος του «ματς», με τον Ανδρέα Νικολακόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν κατηγορίες περί «σεξισμού». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «προεδρίσκος», επιτέθηκε στον πρόεδρο της εξεταστικής επειδή διέκοψε την εξέτασή της όταν ξεπέρασε το χρόνο της, μιλώντας για «συμπλεγματικά υποκείμενα».



Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχιζε να διακόπτει, παρόλο που είχε δοθεί ο λόγος στον επόμενο βουλευτή, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, ενώ προειδοποίησε για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της για ανάρμοστη συμπεριφορά.



Και εν προκειμένω, οι διάλογοι είναι ενδεικτικοί:



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην κάνετε σχόλια σεξιστικά, το κάνατε στην κυρία Συρεγγέλα.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα “κλείνω τα μικρόφωνα, γιατί τώρα μιλάω εγώ”, αυτά του τύπου αντριλίκια και νταηλίκια στον κύριο Μητσοτάκη!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν είστε μόνη σας. Πρέπει να μπει μια τάξη!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς στην τάξη, τα συμπλεγματικά υποκείμενα! Στην κάλπη θα φανούν όλα.



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες, με σταυρό ήρθα εδώ. Άλλος όρισε με λίστες.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι 50 μπόνους βουλευτές της ΝΔ είναι οι μόνοι που δεν είναι με σταυρό. Πρόκειται για σκανδαλώδη ακραία σεξιστική επίθεση, από έναν πρόεδρο που λέει πως "εγώ είμαι άνδρας και κλείνω τα μικρόφωνα".