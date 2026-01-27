«Φυσικά υπάρχουν ευθύνες, για όλους», κατέθεσε ο Καρασμάνης στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Και για όλους υπάρχουν ευθύνες» κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Καρασμάνης, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2014-2015.

Ο νυν βουλευτής της ΝΔ εκτίμησε πως η ρίζα του προβλήματος με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί το γεγονός ότι ουδέποτε εκπονήθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, λέγοντας πως «δεν θα μιλάγαμε σήμερα για σκάνδαλο διαχείρισης κονδυλίων εάν είχε συνεχιστεί οι δρόμος που ανοίξαμε προ δεκαετίας και εάν εφαρμόζονταν σωστά το νομικό πλαίσιο για τα βοσκοτόπια».

Επιρρίπτοντας ευθύνες ιδίως στην κυβέρνηση Τσίπρα, ο μάρτυρας υποστήριξε πως εάν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ολοκληρώνονταν και εφαρμόζονταν το 2015 και εάν είχαν τηρηθεί οι δεσμεύσεις της χώρας προς την ΕΕ, «ούτε κουβέντα δεν θα γίνονταν σήμερα για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πάντως, ο πρώην υπουργός υπεραμύνθηκε της θεσμοθέτησης επί ημερών του της περιβόητης «τεχνικής λύσης» προκειμένου να μην χαθούν επιδοτήσεις.

«Δεν προέκυψε τότε, το βρήκαμε το ακανθώδες θέμα των βοσκοτόπων, δεν το κρύψαμε το θέμα, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση. Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης μέχρι το τέλος του '14 ώστε το '15 να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη η τεχνική λύση. Εάν υπήρχε φροντίδα και ενασχόληση το '15, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα», κατέθεσε.

Εντός της ημέρας καταθέτει στην εξεταστική - οι εργασίες της οποίας βαίνουν προς ολοκλήρωση - ο Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμη κατάθεση

Πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν πως ο μάρτυρας προσέφερε κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας εφαρμόστηκε πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εάν η ίδια λογική συνέχειας και θεσμικής πειθαρχίας είχε ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε λάβει τις σημερινές διαστάσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Καταρρέει η «γαλάζια» ρητορική

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν πως εξεταστική «απέδειξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι «διαχρονικό», αλλά αμιγώς «γαλάζιο»», λέγοντας πως η κατάθεση Καρασμάνη «επιβεβαίωσε ότι η κυβερνητική ρητορική περί «διαχρονικών παθογενειών» καταρρέει από τα ίδια της τα στελέχη», καθώς ο μάρτυρας «πήρε σαφείς αποστάσεις από όσα συνέβησαν επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, μιλώντας για προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν και για κινδύνους απώλειας επιδοτήσεων που ο ίδιος είχε επισημάνει».