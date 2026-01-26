Εντάσεις στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είστε στρατευμένη» - «Δεν έχω χρόνο να μπαίνω στο TikTok σας»

Σε καταγγελτικούς τόνους και με βαριές αιχμές εις βάρος των πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και Ευάγγελου Σημανδράκου, αλλά και κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου όπως και άλλων υπαλλήλων, η κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού (‘13 -’14) Δήμητρας Χαλικιά στην εξεταστική.

Καταλογίζοντας πολιτικές ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 και έπειτα, η μάρτυρας έκανε λόγο για διαχρονικά συστημικά φαινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων, χαρακτηρίζοντας τον Γρηγόρη Βάρρα ως τον πιο «επικίνδυνο» πρόεδρο που πέρασε ποτέ, υποστηρίζοντας πως πήρε στο σπίτι του βάσεις δεδομένων και ουδέποτε της επέστρεψε.

Την ίδια στιγμή, κατέθεσε για τον Ευάγγελο Σημανδράκο, πως έδωσε περισσότερες από 40 απευθείας αναθέσεις στον τεχνικό σύμβουλο και συνδεδεμένες του εταιρείες.

Η μάρτυρας άφησε βαριές αιχμές και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Είναι χαρακτηριστικό πως ερωτηθείσα για τους ισχυρισμούς της περί ύπαρξης οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς, απάντησε: «φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία, ελπίζω ο εισαγγελέας να την βάλει σε δρόμο αυτοκριτικής...».

Υπάλληλοι έμπαιναν στο σύστημα και πλήρωναν μπλοκαρισμένα ΑΦΜ

Η Δήμητρα Χαλικιά υποστήριξε πως υφιστάμενος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στους τεχνικούς ελέγχους, έμπαινε στο σύστημα και ξεμπλόκαρε ΑΦΜ και άλλαζε δηλώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε έναν ακόμη υπάλληλο με αντίστοιχη δράση, ο οποίος είχε τον κωδικό «1700».

«Ο κύριος Νεκτάριος Σαμαράς, ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, μπήκε μέσα και πλήρωσε αυτά τα 98 ΑΦΜ και αυτό φαίνεται. Το όνομά του υπάρχει στην τροποποίηση. Υπάρχει και άλλος κωδικός, ο "1700", που δεν έχει όνομα. Έκανε ίδια δουλειά και αυτός», κατέθεσε, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να ανακοινώνει πως το κόμμα του υποβάλλει επίσημο αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας ενημέρωση για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτόν τον κωδικό.

«Αστήρικτη η δικογραφία - γελοίο να κατηγορείται ο Βορίδης για το “συμφωνώ”»

Η Δήμητρα Χαλικιά χαρακτήρισε τη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως ως «αστήρικτη», ενώ υποστήριξε πως είναι «αστήρικτο» και «γελοίο» να κατηγορείται ο Μάκης Βορίδης για το περιβόητο «συμφωνώ».

Ένταση με την Αποστολάκη: «Είστε στρατευμένη» - «Δεν έχω χρόνο να μπαίνω στο Tik Tok σας»

Η εξέταση της Δήμητρας Χαλικιά από την Μιλένα Αποστολάκη υπήρξε επεισοδιακή, καθώς η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως η μάρτυρας είναι «αναρμόδια», δεδομένου ότι δεν ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν συνέβησαν όσα καταγγέλλει, αλλά και «στρατευμένη», επικαλούμενη μάλιστα σειρά αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε, ακολούθησε η εξής έντονη στιχομυθία:

Μάρτυρας: Είστε μια αναγνώστρια που βλέπει διαφορετικά αυτό που έγραψα. Θα σας κάνω φίλη στο Facebook να διαβάζετε τις αναρτήσεις μου…

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν θα έχω χρόνο φοβάμαι…

Μάρτυρας: Όπως δεν έχω εγώ χρόνο να βλέπω τα Tik Tok σας που γεμίζουν με τον κύριο Βάρρα.

Μιλένα Αποστολάκη: Σας βλέπω στρατευμένη. Και αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία σας…

Μάρτυρας: Στρατευμένη στην αλήθεια.