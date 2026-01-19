Σκουρλέτης στην εξεταστική: «Είστε τσιράκια της ολιγαρχίας» - Λαζαρίδης: «Αφήστε τα μανιφέστα»

Η κατάθεση του Πάνου Σκουρλέτη - με την ιδιότητα του πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 18.7.15 έως 28.8.15) - στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, άναψε το φυτίλι της έντασης ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αρχικώς, τόσο ο ίδιος ο μάρτυρας όσο και η αντιπολίτευση κατήγγειλαν πως η κλήτευσή του, λόγω της βραχείας παραμονής στο τιμόνι του υπουργείου, αλλά και λόγω αναρμοδιότητας με τα αγροτικά ζητήματα, εξυπηρετεί μόνο την προσπάθεια της ΝΔ για «διάχυση ευθυνών».

«Απόρησα για τη σκοπιμότητα της κλήσης μου. Έμεινα στο υπουργείο για λίγο χρονικό διάστημα. Με βάση το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων μου, προκύπτει πως δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση ή αρμοδιότητα με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, πολύ περισσότερο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» κατέθεσε ο Πάνος Σκουρλέτης, κάνοντας λόγο για «παρελκυστική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλειοψηφία» στο πλαίσιο της απόπειράς της για «διάχυση» ευθυνών στους προηγούμενους.

«Τα κηρύγματα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας και εκτός αίθουσας!», απάντησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ σε άλλο σημείο είπε στον μάρτυρα: «αφήστε τα μανιφέστα, κριθήκατε και συντριβήκατε».

«Σε ένα μήνα προλαβαίνεις να μάθεις πόσους ορόφους έχει το υπουργείο» - Το… σταυροκόπημα του Λαζαρίδη

Τα αίματα άναψαν όταν ο πρώην υπουργός ανέφερε - εξηγώντας πως όχι μόνο δεν είχε αρμοδιότητα, αλλά και πως ούτως ή άλλως δεν προλάβαινε να ενημερωθεί - πως «στην καλύτερη των περιπτώσεων σε ένα μήνα και κάτι στο υπουργείο, μαθαίνεις πόσους ορόφους έχει το κτίριο…».

Σχολιάζοντας το παραπάνω, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε το… σταυρό του, λέγοντας πως «η χώρα σώθηκε και δεν καταστράφηκε από τα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ». «Εάν και υπήρξε υπερυπουργός, ο άνθρωπος αυτός δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Ήθελε δυο μήνες να ενημερωθεί, προφανώς ετοίμαζε το δημοψήφισμα…», ανέφερε.

Νωρίτερα μάλιστα, ο Πάνος Σκουρλέτης αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας», με τον εισηγητή της ΝΔ να κάνει λόγο για «θράσος», αντιτείνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας».

Σε άλλο σημείο, ερωτηθείς για την τεχνική λύση, ο Πάνος Σκουρλέτης υποστήριξε πως «ήταν πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων ώστε να μη χαθούν πόροι», έκανε ωστόσο λόγο για «εγκληματική κατάχρηση την ΝΔ με σκοπό την εξυπηρέτηση ημετέρων και τη χειραγώγηση πολιτών».

ΝΔ: Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως η κατάθεση του Πάνου Σκουρλέτη «γύρισε μπούμερανγκ» στην αντιπολίτευση, καθώς «προχώρησε σε μια κρίσιμη παραδοχή που αδειάζει την ίδια του την πρώην παράταξη και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα», καθώς κατέθεσε πως η τεχνική λύση υπήρξε πολιτική επιλογή ώστε να μη χαθούν πόροι. «Η ομολογία αυτή αναιρεί το αφήγημα περί άγνοιας ή τεχνικής αναγκαιότητας και μετατρέπει το ζήτημα σε καθαρά πολιτική ευθύνη», όπως τονίζεται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ευτελισμού συνέχεια για να συγκαλυφθεί το «γαλάζιο» σκάνδαλο

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν πάντως για επιμονή της ΝΔ «να φορτώσει το γαλάζιο σκάνδαλο» σε υπηρεσιακούς υπουργούς ή σε υπουργούς που πέρασαν ελάχιστες εβδομάδες από το αρμόδιο υπουργείο. «Πρόκειται για την κλασική δεξιά συνταγή συγκάλυψης: όταν το σκάνδαλο μυρίζει «γαλάζια» εξουσία, το «πετάμε» σε αυτούς που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα ή εμπλοκή», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.