Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα «πανωγραψίματα», οι... καθοδηγητές και η Lexus των 67.000 ευρώ

Ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) την περίοδο 2000 - 2016, πέρασε το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε από τότε με τις αγροτικές επιδοτήσεις, κατέθεσε πως «η παθογένεια ήταν το "πανωγράψιμο". Υπάρχει μια ακραία ενοχοποίηση των αγροτών, όχι ότι δεν φταίνε, αλλά δεν το εφηύραν αυτοί, αλλά οι μεταποιητές. Συμμετείχαν πολλοί από το δημόσιο τομέα, συνέπραταν ελεγκτές», όπως υποστήριξε.

Στις παραπάνω αναφορές αντέδρασε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας πως οι απάτες που περιγράφει ο μάρτυρας συνιστούν σκάνδαλο.

«Μας μιλάτε για σύμπραξη των αγροτών με τους μεταποιητές και τους ελεγκτές. Αυτό δεν είναι συμμορία; Αυτό δεν είναι εγκληματική οργάνωση;», τον ρώτησε, με τον μάρτυρα να απαντά αρχικώς πως επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά, για να τονίσει στη συνέχεια πως συνιστούσαν σκάνδαλο, ωστόσο ουδέποτε ανακαλύφθηκαν και έτσι δεν εκτέθηκε η χώρα.

Λαζαρίδης: Γίνονταν πράγματα και θαύματα, δεν ξέρω πόσο ηθική είναι η Lexus των 67.000 ευρώ…

Ο εισηγητής της ΝΔ ρώτησε τον μάρτυρα αναφορικώς με τα χρήματα που εισέπραττε η ΠΑΣΕΓΕΣ μέσω ΕΛΓΑ με τον ίδιο να υποστηρίζει πως η ένωση «τα απέδιδε όλα στις ενώσεις». «Υπήρχε αυτή η αίσθηση για επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Με είχε πάρει τηλέφωνο διευθυντής μεγάλου καναλιού και μου είχε πει “εμείς τι θα κάνουμε, θα πεινάσουμε;”. Η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν κρατούσε ούτε ένα ευρώ, τα αποδίδαμε όλα στις ενώσεις», κατέθεσε.

Τότε, ο Μακάριος Λαζαρίδης, επικαλέστηκε το παλαιότερο πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ΠΑΣΕΓΕΣ που είχε φέρει στο φως υπέρογκες δαπάνες της Ένωσης, λέγοντας πως «εδώ βλέπουμε πράγματα και θάματα, έμπαιναν χρήματα στην ΠΑΣΕΓΕΣ».

«Σας διαβάζω από το πόρισμα. Αγορά αυτοκινήτου LEXUS αξίας 67.000 ευρώ, δαπάνες για φλουριά για βασιλόπιτες και γαλοπούλες, σπίτι του προέδρου με ενοίκιο 60.000 ευρώ, κινητό προέδρου 45.000 ευρώ, μετρητά 100.000 ευρώ για διαμέρισμα στην Αθήνα στο οποίο έμενε ο πρόεδρος, δαπάνες για πιστωτική κάρτα, για το κυλικείο της ΠΑΣΕΓΕΣ», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης, διαβάζοντας στοιχεία από το πόρισμα του 2014 που είχαν προκαλέσει τότε αίσθηση.

«Όλα έγιναν νόμιμα», απαντά ο Καραμίχας

«Ο οικονομικός εισαγγελέας αναφέρει ότι όλα έγιναν με τον πιο διαφανή και νόμιμο τρόπο», απάντησε ο Τζανέτος Καραμίχας, με τον «γαλάζιο» εισηγητή να σχολιάζει: «δεν ξέρω πόσο νόμιμη και ηθική είναι η Lexus…». Ο Μακάριος Λαζαρίδης μίλησε και για τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που, όπως είπε, άγγιζαν τα 2,4 δισ. ευρώ, λέγοντας πως υπήρξε «διασπάθιση δημοσίου χρήματος διαχρονική με τεράστιες ευθύνες του ΠΑΣΟΚ».

Καραμίχας: «Όλη αυτή η ιστορία είχε καθοδηγητές - Τεράστια η ευθύνη της ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ερωτηθείς εντωμεταξύ από την Μιλένα Αποστολάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κατέθεσε πως «όλη αυτή η ιστορία είχε καθοδήγηση, είχε καθοδηγητή ή καθοδηγητές», καταλογίζοντας «τεράστια» ευθύνη στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και στις δυο εταιρείες των τεχνικών συμβούλων και σχολιάζοντας πως «υπουργοί που κάθονται κατά μέσο όρο για ένα χρόνο στο τιμόνι, βάζουν πολύ εύκολα υπογραφές».