ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετωπική ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση Αραχωβίτη: «Έπεσαν οι μάσκες» - «Σας πιάσαμε στα πράσα»

Η κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη, πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζωπύρωσε την ένταση στο μέτωπο ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τόσο το ζήτημα της «τεχνικής λύσης» όσο και το εάν δόθηκαν παρατύπως αποζημιώσεις σε παραγωγούς της Κρήτης επί ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας παρουσίασε την υπογραφή του για την εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» ως αναγκαιότητα. «Εάν καταργούσαμε τότε την τεχνική λύση θα μας επέβαλαν πρόστιμα», ανέφερε και πρόσθεσε πως η εφαρμογή της ήταν σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Λαζαρίδης: Κακώς κυνηγήθηκε ο Βορίδης, καταρρίφθηκε η κωμωδία σας

«Άρα, κακώς κυνηγήθηκε ο Βορίδης. Μας λέτε ότι καλώς υπέγραψε ο κ. Βορίδης, αφού κι εσείς και ο Βαγγέλης Αποστόλου είχατε βάλει την υπογραφή σας στην τεχνική λύση;», ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να απαντά πως το «συμφωνώ» που υπέγραψε εκείνος ήταν σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

«Με όσα είπατε, καταρρίψατε την κωμωδία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ευθύνες Βορίδη», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας για δικαίωση του υπουργού της ΝΔ και λέγοντας πως με την κατάθεση Αραχωβίτη «έπεσαν οριστικά οι μάσκες».

Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και για τις αποζημιώσεις στην Κρήτη

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ρώτησε τον μάρτυρα - επικαλούμενος ανάρτηση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη - και για το εάν είχαν δοθεί παρατύπως αποζημιώσεις σε παραγωγούς της Κρήτης για καταστροφές από θεομηνίες.

«Δεν δόθηκαν αυτά τα χρήματα από τον ΕΛΓΑ! Είδαμε ένα σόου και μια πολιτική αλητεία από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Κατασκεύασε ψέμα με μια ανάρτηση με σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε αποζημιώσεις», κατήγγειλε τότε ο Βασίλης Κόκκαλης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ανταπέδωσε τα πυρά στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «δεν διαθέτει την πολιτική ευθιξία» να ζητήσει εξαίρεση από τη σημερινή συνεδρίαση παρόλο που υπήρξε υφυπουργός του μάρτυρα.

«Διαχρονικό σόου από τον Κόκκαλη»

«Σόου κάνει διαχρονικά ο κύριος Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ και στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ, μετά στους ΑΝΕΛ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά στο θέμα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, ο ίδιος ο κ. Αραχωβίτης το δέχτηκε με απόλυτο τρόπο», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας πως όπως προκύπτει από την κατανομή του εθνικού αποθέματος στην Κρήτη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αρχίσει ήδη από το 2020 διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους.

«Σας πιάσαμε στα πράσα και φάγατε τα μούτρα σας, ουδέποτε αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Τολμάς; Τολμάτε να τα ζητήσουμε τα στοιχεία από τον ΕΛΓΑ να δούμε ποιος είναι ψεύτης; Κατασκευάσατε ένα ψέμα για να πείτε στον κόσμο ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε λεφτά σε απατεώνες», ανταπάντησε ο Βασίλης Κόκκαλης.

Πηγές ΝΔ: Πλήρης δικαίωση Βορίδη

Πηγές της ΝΔ υποστήριζαν πως η κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη «οδηγεί σε πλήρη πολιτική δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας και του Μάκη Βορίδη», καθώς «αποδόμησε οριστικά το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης».

Σύμφωνα με την κεντροδεξιά παράταξη, ο μάρτυρας «παραδέχθηκε ευθέως ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής της θα οδηγούσε σε σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς και πως «αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το «συμφωνώ» που υπέγραψε ο ίδιος ήταν απολύτως σύμφωνο με την τότε ΚΥΑ».

Όπως επισημαίνεται μάλιστα, «ακόμη πιο επιβαρυντική για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η παραδοχή του κ. Αραχωβίτη ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιτράπηκαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και σε μη κτηνοτρόφους, επιλογή που δεν ήταν αποτέλεσμα αναγκαστικής μεταβατικής περιόδου, αλλά συνειδητή πολιτική απόφαση».

«Η σημερινή κατάθεση, αντί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν το πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πλέον επιχειρεί να αλλάξει μια παθογένεια του παρελθόντος», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.