Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιδράσεις για μάρτυρα που ήταν υπουργός μόλις 28 ημέρες

Αρνήθηκε η αντιπολίτευση να εξετάσει το μάρτυρα Γιάννη Γκόλια, ο οποίος υπήρξε υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 28 ημέρες στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του ‘15.

Κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση κατήγγειλαν τη διαδικασία και αρνήθηκαν να υποβάλουν ερωτήσεις, δεδομένου ότι ο μάρτυρας - ο οποίος κατέθεσε πως ουδεμία αρμοδιότητα με τα αγροτικά ζητήματα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε - δεν δύναται να εισφέρει στην έρευνα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Έτσι, η εξέτασή του ολοκληρώθηκε σε μόλις μισή ώρα (!).

«Δεν θα συμβάλουμε στη διαδικασία του ευτελισμού της εξεταστικής. Άλλοι μάρτυρες θα έπρεπε να ήταν εδώ, λόγου χάρη οι πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την εξεταζόμενη περίοδο», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν έχει να εισφέρει στη διαδικασία ο κύριος Γκόλιας, παρέλκει να κάνουμε ερώτηση», ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ σχολίασε πως «είναι προκλητικό να καλούνται μάρτυρες που ήταν σε υπηρεσιακή κυβέρνηση για 28 μέρες πριν 10 χρόνια».

«Δεν τιμά την εξεταστική η κλήση σας», σημείωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος της ΝΕΑΡ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ελληνική Λύση. Οι εκπρόσωποι της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΝΙΚΗΣ έκαναν περιορισμένες ερωτήσεις προκειμένου να καταδείξουν πως ο Γιάννης Γκόλιας δεν μπορεί να προσφέρει ουσιώδη στοιχεία στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε πως όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες έχουν ήδη καταθέσει στην εξεταστική, υπενθυμίζοντας πως συνολικώς 63 μάρτυρες έχουν περάσει το κατώφλι της.

Σε λίγη ώρα καταθέτει την εξεταστική ο Πάνος Σκουρλέτης, ενώ την Τρίτη ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

ΠΑΣΟΚ: Ανακριβή στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε στην επιτροπή ανακριβή στοιχεία για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, ζητώντας μάλιστα τα επίμαχα έγγραφα να αποσταλούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, αντί για σαφείς και ακριβείς απαντήσεις για τις δεσμεύσεις των ΑΦΜ που έλαβαν χώρα το 2022 και 2023, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε δύο διαφορετικά αρχεία, τα οποία όχι μόνο δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν αποκλίσεις τέτοιου μεγέθους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε λάθος ή αβλεψία.

Η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να διαβιβαστούν τα συγκεκριμένα στοιχεία στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να απαντά πως η πλειοψηφία επί της αρχής δεν διαφωνεί με τη διαβίβαση στοιχείων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αλλά και την ελληνική Δικαιοσύνη.