Νέες «φιτιλιές» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι καταγγελίες περί ψευδορκίας και η οργισμένη απάντηση Βορίδη

Η καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ περί «ψευδορκίας» του Μάκη Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ «φιτίλιασε» ξαφνικά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της πλειοψηφίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε έγγραφο το οποίο δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα ιστοσελίδα, μέσω του οποίου ο Γρηγόρης Βάρρας ενημέρωνε για την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Το έγγραφο αυτό, αποδεικνύει, σύμφωνα με το κόμμα, πως υπήρξε «ψευδορκία» στην εξεταστική δεδομένου ότι ο πρώην υπουργός «είχε καταθέσει πως δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση».

Αμέσως μόλις διατυπώθηκαν οι σχετικοί ισχυρισμοί δια στόματος Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου και Χρήστου Γιαννούλη, ο Μάκης Βορίδης ζήτησε να λάβει το λόγο επί προσωπικού προκειμένου να απαντήσει, λέγοντας πως σήμερα έμαθε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου, ενώ τόνισε πως ούτως ή άλλως, όσα μέτρα ζητούνται σε αυτό, ελήφθησαν.

«Η νευρικότις υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά, πρέπει το τελευταίο λεπτό να ανασύρουν κάτι που δεν το είπαν στην εξεταστική για να μην υπάρχει τότε ο έλεγχος της επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα παραπλανηθείτε», ανέφερε αιχμηρά.

«Πρώτη φορά βλέπω το έγγραφο. Αναζητήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα το κάνει»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε την ανάγκη να αναζητηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του επίμαχου εγγράφου. «Πρώτη φορά το έγγραφο αυτό το επισκοπώ σήμερα. Το βλέπω τώρα πρώτη φορά. Κάντε έναν έλεγχο να δούμε εάν αυτό έχει φτάσει στο υπουργείο ποτέ. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα το κάνει», σημείωσε ο Μάκης Βορίδης.

«Πέντε μήνες εργασιών, 20 χιλιάδες σελίδες εγγράφων, 76 μάρτυρες, κατάθεση και υπόμνημα 700 σελίδων από τον κύριο Βάρρα και μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί αυτό το έγγραφο; Δεν θα έπρεπε να το αντιμετωπίσετε με μια επιφύλαξη;», διερωτήθηκε ο Μάκης Βορίδης και επεσήμανε πως ο Γρηγόρης Βάρρας ρωτήθηκε στην εξεταστική εάν ενημέρωσε τον υπουργό και απάντησε αρνητικά.

«Πέσατε σε παγίδα πέσατε τώρα», σχολίασε ο ίδιος και υποστήριξε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, πως η «εξιστόρηση» που είχε «κατασκευάσει» εξαρχής δεν πέτυχε, καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος του δεν ευρέθησαν.

Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση

«Δεν πρόκειται για απλό δημοσίευμα, αλλά για επίσημο έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή και αποδεικνύει ότι υπήρχε ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο», υποστήριξε νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, λέγοντας ότι δημιουργείται σοβαρό πολιτικό ζήτημα από την «αντίφαση» ανάμεσα στην κατάθεση του πρώην υπουργού και στο περιεχόμενο του εγγράφου.

«Το θέμα είναι μείζον, πρέπει να απαντήσει η πλειοψηφία της ΝΔ που το πόρισμα της λέει ότι δεν ήξερε τίποτα ο υπουργός», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

«Αλληλοεκβιάζεστε με τον Βάρρα και γι΄αυτό το λόγο διοχετεύονται αυτά τα έγγραφα. Το ζήτημα είναι αν η μία μαφία θα εξουδετερώσει την άλλη ή αν θα κρατήσετε ομερτά και την ισορροπία του τρόμου», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.