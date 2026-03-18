Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Σημανδράκος κατά Αυγενάκη - «Συνεργάτες του με πίεζαν για δεσμευμένα ΑΦΜ»

«Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη» ανέφερε στην κατάθεση του στη δίκη με κατηγορούμενους δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για υπεξαγωγή εγγράφου, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος.

Ο μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε ότι για όσα συνέβαιναν είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει. Όπως είπε μάλιστα ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τον Γιάννη Μπρατάκο, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

«Πήρα την πρωτοβουλία να ενημερώσω τον υπουργό για το τι συνέβαινε στο εθνικό απόθεμα. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που ερευνούνταν ήταν στην Κρήτη. Δεν προχωρούσαμε σε πληρωμή σε δεσμευμένα ΑΦΜ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος» κατέθεσε ο κύριος Σημανδράκος.

«Στενοί συνεργάτες του Υπουργού έδειχναν έντονο ενδιαφέρον να αποδεσμευθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα παρακαλούμε να πληρωθούν πότε θα πληρωθούν κάντε ότι μπορείτε, όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν πίεση» πρόσθεσε.

Η ρήξη που οδήγησε στην «παραίτηση»

Η επόμενη ρήξη με τον υπουργό ήταν με αφορμή μια διεθνή σύμβαση για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως κατέθεσε ο κ. Σημανδράκος.

«Εμένα δε με ενδιέφερε ποια εταιρεία θα έμπαινε, εμένα με ενδιέφερε να έχουμε τεχνικό σύμβουλο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας δε μας έδωσε ούτε ένα ευρώ για τεχνική υποστήριξη» κατέθεσε και πρόσθεσε: «δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη του υπουργού να κατέβει η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση δε μπορεί να γίνει με ένα τηλέφωνο. Κατάλαβα ότι ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση. Παρενέβη ο υπουργός και άρχισε έντονη λογομαχία, υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας».

«Δεν ήθελα τόσο εύκολα να φύγω γιατί πίστευα ότι είχα δίκιο. Ζητάω ακρόαση από γραφείο πρωθυπουργού, στέλνω επιστολή στον κ. Μπρατάκο ενημερώνοντας τον για το τι γίνεται. Με δέχεται ο κ. Μπρατάκος όπου τον ενημέρωσα για ποιους λόγους το ποσό ήταν μειωμένο, από 1 δις είχε πάει στις 800 εκατομμύρια, αλλά και γενικότερα θέματα συνεργασίας με τον κ. Αυγενάκη, τα θέματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κουβέντα διήρκησε μιάμιση ώρα και μου είπαν "αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο. Προχωράς μην ακούς τίποτα". Μου ξανά ζήτησαν να πάω στο Μαξίμου. Στις 27 η 28/12 με καλεί ο κ Μπρατάκος. Μόλις πάω στο Μαξίμου μου ζήτησαν την παραίτηση μου και αντικατέστησαν όλους τους διευθυντές μεταξύ αυτών και την Παρασκευή Τυχεροπούλου».