ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απειλούσαν ελεγκτή, βρήκε σκασμένα λάστιχα» - Τι κατέθεσε η Τυχεροπούλου στο δικαστήριο

Για «εκτεταμένη απάτη» στον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο η Παρασκευή Τυχεροπούλου, στη δίκη δύο στελεχών του Οργανισμού που κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, αφού φέρονται να μη διαβίβασαν στη Δικαιοσύνη το φάκελο για ελέγχους γύρω από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την μάρτυρα, συνάδελφός της, ελεγκτής στην Κρήτη, μόλις ενημέρωσε για τα κενά που εντόπισε, δέχτηκε απειλές και μετακινήθηκε από τη θέση του.

Όπως είπε μάλιστα η κ. Τυχεροπούλου, ο συνάδελφός της για ένα χρονικό διάστημα ζούσε σε ένα υπόγειο και απομάκρυνε την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας, ενώ μια άλλη φορά βρήκε σκασμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. Τελικά του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου, επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους τους για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η κ. Τυχεροπούλου είπε στο δικαστήριο πως η ίδια, ως προϊσταμένη της διεύθυνσης ελέγχου, είχε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα εγγράφως, μέσω του προέδρου του οργανισμού, τους πρώην υπουργους Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά.

«Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεσή μου το 2024 έκανα έγγραφο», είπε απαντώντας στις δεκάδες ερωτήσεις που δέχτηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται.