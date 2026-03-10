Στα χαρακώματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυλαία με μπηχτές, αλληλοκατηγορίες και καρφιά

Με βολές και πυρά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πέφτουν οι τίτλοι τέλους της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.



Ενδεικτικού του κλίματος που επικρατεί από νωρίς το πρωί στην Ολομέλεια, όπου συζητείται το «γαλάζιο» πόρισμα της εξεταστικής, είναι ο εκτός μικροφώνου διάλογος ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη, όταν ο τελευταίος του φώναξε: «για τον κουμπάρο σας δεν είπατε», με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντά «με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ, με τις δικές σας κάποιοι πήραν εκατομμύρια». Το χαρακτηριστικό ενσταντανέ έχει αποτυπωθεί και από το φακό των φωτογράφων.

Τσιάρας: «Δεν στοιχειοθετούνται κατηγορίες»

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, απέρριψε τα περί συγκάλυψης της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλούμενος την εκτεταμένη διαδικασία διερεύνησης στην εξεταστική, κατά την οποία εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες και αποδείχτηκε πως το πρόβλημα είναι «σύνθετο» και «θεσμικό».

«Τι προέκυψε τελικά; Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία παράνομης υπουργικής πράξης; Δεν στοιχειοθετείται η υπόσταση των κατηγοριών που αποτυπώθηκαν», ανέφερε, σχολιάζοντας πως το πραγματικό διακύβευμα είναι να διασφαλίσουμε πως κάθε ευρώ ενισχύσεων θα πηγαίνει στους πραγματικούς αγρότες. Όσον αφορά δε στην ποινική διερεύνηση των ευθυνών ποινικών προσώπων, ανέφερε πως η αναθεώρηση του άρθρου 86 εξετάζεται και τα κόμματα θα συμφωνήσουν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Φάμελλος: «Όλα οδηγούν στο Μαξίμου»

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «καραμπινάτο γαλάζιο σκάνδαλο», επιμένοντας να ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

«Το σκάνδαλο Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ», υποστήριξε και επέρριψε ευθύνες στον πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας πως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρωμάει πολύ άσχημα» και πως «στη δικογραφία το Μαξίμου παίζει επιτελικό ρόλο, όλα οδηγούν στο Μαξίμου: τηλέφωνα, εντολές, απειλές και μια ομερτά σιωπής».

Κουτσούμπας: «Υπό την ανοχή, εάν όχι υπό την καθοδήγησή σας δρούσε το κύκλωμα»

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, καθώς, όπως κατήγγειλε, «το εγκληματικό κύκλωμα δρούσε σε πλήρη γνώση και ανοχή, εάν όχι υπό την καθοδήγηση» των εμπλεκόμενων υπουργών, ζήτησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος ζήτησε να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86. Ο ίδιος άφησε αιχμές και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας πως κάποιοι βγάζουν «λάδι» στα πορίσματά τους τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.