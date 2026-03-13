Μακάριος Λαζαρίδης: Καταθέτω μήνυση και αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου -«Δεν θα της την χαρίσω»

Σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δηλώσεις που – όπως είπε – έχει κάνει σε βάρος του καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.



Ο κ. Λαζαρίδης, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (13/3), στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24, σχετικά με το φραστικό επεισόδιο στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και βουλευτές της ΝΔ, υπογράμμισε ότι δεν απάντησε με «προσωπικούς χαρακτηρισμούς» στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου ότι «προσβάλλει το ελληνικό Κοινοβούλιο», υποστηρίζοντας ότι κατά καιρούς έχει αποκαλέσει πολιτικούς της συμπολίτευσης με βαρείς χαρακτηρισμούς, όπως «ακροδεξιούς», «βρωμιάρηδες», «δολοφόνους» και ότι «έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα».



Παράλληλα, αναφορικά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Λαζαρίδης άσκησε κριτική και σε δημοσιογράφους, λέγοντας ότι δεν μπορούν να τηρούν ίσες αποστάσεις, ενώ – όπως είπε – ο ίδιος απάντησε θεσμικά, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταση κλιμακώθηκε στη συνέχεια με ευθύνη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.



Ο βουλευτής της ΝΔ διερωτήθηκε ακόμη αν «υπάρχει το πολιτικό θάρρος από βουλευτές της αντιπολίτευσης να αποδοκιμάσουν τέτοιες συμπεριφορές», επιμένοντας ότι οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. «Αυτή την φορά δεν θα της την χαρίσω, γιατί αυτά είναι προσωπικά δεδομένα», τόνισε.



Όπως ανακοίνωσε, σκοπεύει να καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά της κ. Κωνσταντοπούλου για όσα –όπως είπε– έχει αναφέρει στο παρελθόν σε βάρος του. Παράλληλα υποστήριξε ότι η ίδια, μαζί με συνεργάτες της, κατέγραφε σε βίντεο τις αντιπαραθέσεις.

Τέλος, ο κ. Λαζαρίδης εξέφρασε την ελπίδα η κ. Κωνσταντοπούλου να μην προσφύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ζητώντας να μην αρθεί η ασυλία της, «όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις».

Κόντρα με Λαζαρίδη

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης, ο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είχε άγρια κόντρα με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Διαμαντίδη. «Εσείς γιατί πετάγεστε, είστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου; Αν είστε εδώ για να πάρετε πόντους και να εκλεγείτε ξανά βουλευτής, όχι σε μένα αυτά», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Λαζαρίδης.