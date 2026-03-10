Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Γράφεται η τελευταία πράξη στην Ολομέλεια

Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την πολύκροτη υπόθεση κακοδιαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή, βάζοντας «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό, με τις επίμαχες συνομιλίες μεταξύ στελεχών και αγροτοσυνδικαλιστών να βρίσκονται για εβδομάδες στον αφρό της επικαιρότητας.

Εννέα μήνες και μια θυελλώδης εξεταστική μετά, πέφτουν οι οριστικοί τίτλοι τέλους της υπόθεσης, με το πόρισμα της ΝΔ, το οποίο καταλήγει πως δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, να συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, εν μέσω φημών για επικείμενη διαβίβαση και νέας δικογραφίας.

«Μετά από πέντε μήνες ακροάσεων, εκατοντάδες ώρες συνεδριάσεων και χιλιάδες σελίδες πρακτικών, δεν προέκυψαν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις κατηγορίες», υποστήριξε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας πως «εάν είχαν προκύψει σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης για πολιτικά πρόσωπα, τότε ασφαλώς θα έπρεπε να κινηθούν οι αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες».

«Το πόρισμά σας προκαλεί θυμηδία», υποστήριξε από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας πως το κόμμα της «επαναφέρει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής ως συνέπεια των ενδείξεων αλλά και ως απάντηση στο πάνδημο αίτημα για Δικαιοσύνη».

«Δεν κάνατε τίποτα για να σπάσετε το απόστημα, δεν διορθώσατε τα κακώς κείμενα, δεν πήρατε ούτε ένα ευρώ πίσω από τα κλεμμένα», ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητά επίσης προανακριτική επιτροπή.

Άμα τη ενάρξει της συζήτησης επί του πορίσματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «μια ακόμη διαδικασία μπαζώματος», σχολιάζοντας πως η Πλεύση Ελευθερίας «θα αντισταθεί».

Στα υπουργικά έδρανα βρίσκεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ενώ αναμένονται εντός της ημέρας παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών.