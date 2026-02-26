Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τίτλοι τέλους εν μέσω αλληλοκατηγοριών

Με την αντιπολίτευση να ζητά τη συνέχιση των εργασιών της επιτροπής, επιμένοντας να καταγγέλλει συγκάλυψη και την κυβέρνηση να απορρίπτει τα περί «μπαζώματος» ευθυνών, τονίζοντας πως το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό, ρίχνει αυλαία η εξεταστική της Βουλής για την πολύκροτη υπόθεση κακοδιαχείρισης των αγροτικών κονδυλίων.

Η αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα, διαφώνησε με το κλείσιμο της εξεταστικής, ζητώντας την κλήση επιπλέον μαρτύρων, ενώ αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα περί διαβίβασης νέας δικογραφίας από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Εμμένουμε στην άποψή μας για συνέχιση των εργασιών της επιτροπής. Καταγγέλλουμε τη μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ. «Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να πάει μέχρι τέλους το σχέδιο συγκάλυψης», κατήγγειλαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.

«Η εγκληματική οργάνωση δεν καλύπτεται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών»

«Η διαδικασία μπαζώματος και συγκάλυψης ευθυνών συνιστά αυτοτελώς αξιόποινη πράξη. Η εγκληματική οργάνωση δεν καλύπτεται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών» υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενημερώνοντας πως η Πλεύση Ελευθερίας θα προσκομίσει όλο το υλικό της εξεταστικής στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Μόνο ως αστείο μπορώ να το εκλάβω το να συζητάμε περί μπαζώματος και για δήθεν αδικήματα, μετά από πέντε μήνες εργασιών, 76 μάρτυρες και 350 ώρες εργασιών», απάντησε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως «ελλείψει άλλου αφηγήματος», επιχειρεί να συντηρήσει τη «σκανδαλολογία».

Κατόπιν ψηφοφορίας, το αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της επιτροπής απορρίφθηκε, με τα κόμματα να συζητούν αυτή την ώρα τις πορισματικές τους θέσεις.

Η ΝΔ τονίζει πως δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ στον αντίποδα, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, ζητούν τη σύσταση προανακριτικής για τους δυο υπουργούς.

Το ΚΚΕ κατέθεσε σήμερα τη δική του πορισματική θέση, ζητώντας κι εκείνο τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.