Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΚΚΕ δεν καταθέτει σήμερα πόρισμα, ζητά συνέχιση των εργασιών της επιτροπής

Την απόφαση του ΚΚΕ να μην καταθέσει, τουλάχιστον εντός της ημέρας, δική του πορισματική θέση στο προεδρείο της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξηγούν με δήλωσή τους Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου, επιμένοντας στην ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες της επιτροπής.

«Το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στο κλείσιμο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ, χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων εξ αυτών με δεδομένο ότι υπήρξαν αντιφατικές καταθέσεις, αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί άλλα κρίσιμα στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΚΚΕ», αναφέρουν οι βουλευτές, και τονίζουν πως το ΚΚΕ, «μη τρέφοντας φυσικά αυταπάτες για τα περιθώρια αυτών των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δεδομένων και των πολιτικών συσχετισμών, θα επιμείνει μέχρι την ύστατη στιγμή για τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα καταθέσει το δικό του πόρισμα», όπως επισημαίνεται.



Σημειωτέον, πως τα κόμματα έχουν διορία έως απόψε προκειμένου να καταθέσουν στο προεδρείο της εξεταστικής τις πορισματικές τους θέσεις, οι οποίες θα συζητηθούν στην καταληκτική συνεδρίαση της επιτροπής την Πέμπτη και την επομένη, το πρωί της Παρασκευής, θα υποβληθούν στον πρόεδρο της Βουλής.