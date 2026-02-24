ΟΠΕΚΕΠΕ: Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη ζητούν ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά με κοινό πόρισμα

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για τα αδικήματα της συνέργειας και ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, στην κοινή πορισματική έκθεση που κατέθεσαν προ ολίγου στο προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρουν τα δυο κόμματα, οι πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών «είναι σαφείς», καθώς ο Μάκης Βορίδης, «δεν διασφάλισε ουσιαστική εποπτεία, δεν επέβαλε αποτελεσματικούς ελέγχους και – σύμφωνα με τα στοιχεία – δεν ανέκοψε ένα σύστημα που δημιουργούσε τεχνητές προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων», ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης, «αντί να προχωρήσει σε εξυγίανση, φέρεται να διατήρησε ένα πλαίσιο διοικητικής αστάθειας, με πιέσεις για αποδεσμεύσεις μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και πληρωμές, ενώ εκκρεμούσαν έλεγχοι».



«Η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κρίνεται επιβεβλημένη, διότι: υφίστανται ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, τα ελεγχόμενα πρόσωπα διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, μόνο η Βουλή διαθέτει συνταγματική αρμοδιότητα διερεύνησης», αναφέρεται στο πόρισμα 67 σελίδων.

Για ποια αδικήματα ζητούν να ελεγχθούν Βορίδης και Αυγενάκης





Όσον αφορά στα αδικήματα, αναφέρεται ειδικότερα στο κοινό πόρισμα:



«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά εμμένουν στην άποψή τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των:



i) Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 09/07/2019 έως 05/01/2021 και



ii) Αυγενάκη Ελευθέριου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 27/06/2023 έως 14/06/2024

για τα αδικήματα της:



(i) συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και



(ii) ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υπάγονται στο εθνικό δίκαιο τυποποιούνται και τιμωρούνται ως:



(α) Συνέργεια σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 47 ΠΚ).



(β) Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσα από κοινού και κατ’ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 46 παρ. 1 ΠΚ), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά την διενεργηθησόμενη Προκαταρκτική Εξέταση».



Όσο για την αναφορά στην περίοδο Γεωργαντά, η οποία, κατά πληροφορίες, αποτέλεσε σημείο έντονου προβληματισμού ανάμεσα στις δυο Κοινοβουλευτικές Ομάδες, στο πόρισμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι ο κ. Γεωργαντάς, τροποποίησε την ΚΥΑ 873/55993/15 της «Τεχνικής Λύσης», εκδίδοντας την υπ. αρ. 1485/391112 ΚΥΑ, θεσπίζοντας έτσι τη μη εφαρμογή της εξαίρεσης της έκτασης των ιδιωτικών βοσκοτόπων, από την ανάγκη κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων για την ενεργοποίηση των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, γεγονός που εκφράστηκε, επιπρόσθετα, στην περίπτωση της Κρήτης».