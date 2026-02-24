ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη λέει η ΝΔ-Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Κατά την πεντάμηνη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, τονίζει η ΝΔ στο πολυσέλιδο πόρισμά της (αριθμεί συνολικώς 354 σελίδες και αγγίζει τις 100.000 λέξεις) που κατέθεσε προ ολίγου στο προεδρείο της επιτροπής.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία, η επιλογή της σύστασης εξεταστικής - και όχι προανακριτικής - επιτροπής «αποδείχθηκε θεσμικά ορθή», καθώς «από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων, όπως του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρου Αραχωβίτη, καθώς και της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην Υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη».



Την ίδια στιγμή, η κεντροδεξιά παράταξη τονίζει πως τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον Οργανισμό δεν είναι συγκυριακά, αλλά διαχρονικά και διακομματικά, βγάζοντας στη σέντρα, αφενός τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριζοντας πως η περίοδος διακυβέρνησής του «συνδέεται με σοβαρές ευθύνες ως προς την ορθή εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης», όσο και το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως «αναδείχθηκαν φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται και με το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, κ. Νίκο Ανδρουλάκη, όπως οι κουμπάροι του από την Κρήτη».



Για ποιο λόγο δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες



Σύμφωνα με την πλειοψηφία, δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Κι αυτό διότι, σε σχέση με τον Μάκη Βορίδη, τονίζεται πως «αποδείχθηκε ότι ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ», καθώς και πως «η εφαρμογή της τεχνικής λύσης με δεδομένη την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μέχρι το 2019 αποτελούσε μονόδρομο, για την οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση».

Όσον αφορά στον Λευτέρη Αυγενάκη επισημαίνεται πως «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ειδική υπόσταση του αδικήματος της συνέργειας ή/και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία». «Οι αβασίμως αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από τηλεφωνικές επικοινωνίες τρίτων προσώπων και όχι κάποια δική του ενέργεια ή άλλο στοιχείο», σημειώνεται ειδικότερα.



«Το γεγονός δε της παρότρυνσης εκ μέρους του Υπουργού προς τους αρμόδιους για ολοκλήρωση των ελέγχων, την αποδέσμευση και πληρωμή μόνο των ΑΦΜ που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη διατήρηση της δέσμευσης και ταυτόχρονα την αποστολή στη Δικαιοσύνη των ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν στοιχειοθετεί ποινικά ελέγξιμη πράξη, αλλά ενέργεια πλήρως προσανατολισμένη με το καθήκον άσκησης της διοικητικής εποπτείας», επισημαίνεται ακόμη για τον Λευτέρη Αυγενάκη.