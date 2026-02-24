ΟΠΕΚΕΠΕ: Προανακριτική για Βορίδη - Αυγενάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ, στην πορισματική του θέση που κατέθεσε στον προεδρείο της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ στο πόρισμά του που αριθμεί 148 σελίδες, αναφέρεται σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.



Ειδικότερα ως προς τον Μάκη Βορίδη, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει πως «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από τις ένορκες καταθέσεις και τις αναφορές προσώπων που διετέλεσαν Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από έγγραφα που συνδέονται με κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις, προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συνδρομή του πρώην υπουργού στις πράξεις απιστίας που τελέστηκαν από διοικούντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».



Αναφορικώς με τον Λευτέρη Αυγενάκη, η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει πως «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από ένορκες καταθέσεις και υπηρεσιακές αναφορές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και λοιπά έγγραφα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην υπουργού υπό μορφές συνδρομής και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας».

Για ποια αδικήματα εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ τους Βορίδη και Αυγενάκη

Σε αυτό το φόντο, το ΠΑΣΟΚ μιλά για «σοβαρές ενδείξεις τέλεσης, από τους πρώην Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαυρουδή Βορίδη και κ. Ελευθερίου Αυγενάκη, της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ».



Ειδικώς ως προς τον Λευτέρη Αυγενάκη, αναφέρεται πως «σε σχέση με τις έντονες πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν για αποδεσμεύσεις ύποπτων ΑΦΜ και καταβολές σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν νόμιμες προϋποθέσεις, προκύπτουν επιπρόσθετα ενδείξεις τέλεσης της πράξης της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με ζημία που υπερβαίνει το ίδιο όριο».



Με βάση όλα τα παραπάνω, ζητείται η σύσταση προανακριτικής, καθώς αναφέρεται πως «καθίσταται προδήλως επιβεβλημένη η διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των ως άνω πρώην μελών της κυβέρνησης, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της διερεύνησης σε περίπτωση διαβίβασης ή ανάδειξης νέων στοιχείων για έτερα πολιτικά πρόσωπα ή άλλες αξιόποινες πράξεις».