ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά τον άμεσο επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων στη Μέση Ανατολή

Με κοινοβουλευτική τους πρωτοβουλία, 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που είναι εγκλωβισμένοι στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ναυτικούς, εργαζόμενους, φοιτητές, οικογένειες που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής και σε αεροδρόμια χωρών των Κόλπου.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των Ελλήνων



«Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού περί «ενεργοποίησης όλων των μηχανισμών του Υπουργείου Εξωτερικών», από μαρτυρίες και ρεπορτάζ προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών», υποστηρίζουν οι βουλευτές με ερώτησή τους στον υπουργό Εξωτερικών και ζητούν ενημέρωση για το εάν υπάρχει σχέδιο οργανωμένου επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών.



Ζητούν ακόμη να πληροφορηθούν για το εάν υπάρχουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης για ενδεχόμενη μαζική απομάκρυνση των Ελλήνων πολιτών, ποιες είναι προβλέψεις για ευάλωτες ομάδες, καθώς και εάν έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης των τοπικών προξενικών Αρχών για την επικοινωνία με τους εκεί Έλληνες πολίτες.