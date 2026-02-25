ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά: Οι αποφάσεις Τσίπρα βαρόμετρο για τα επόμενα, κοινά, βήματά τους

Η πρόσφατη κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς προκάλεσε συζητήσεις και ερμηνείες σχετικά με το «προεκλογικό» μέλλον των δυο κομμάτων. Και ενδεχομένως να υπάρχει μια βάση των φημών.



Όπως, όμως, ομολογούν και στα δυο κόμματα για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Δηλαδή, ουσιαστικά όλοι αναμένουν την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η οποία θα αναδείξει, όπως τουλάχιστον, υποστηρίζουν στη Νέα Αριστερά και το «ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν από την Κουμουνδούρου». Όπως ακριβώς το συνομολογούν και στο ΣΥΡΙΖΑ.



Οι κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες δεν αποτελούν κάτι πρωτόγνωρο. Υπήρχαν κατά το παρελθόν θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον, χωρίς να αποκλείονται και άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, λένε, πως η υπόθεση της Συνταγματικής Αναθεώρησης, μεταξύ άλλων, θα δώσει την ευκαιρία για κοινοβουλευτικές συνεργασίες.



Στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς επικρατεί μια «αναμονή». Μετά το συνέδριο το κλίμα που υπάρχει είναι η αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές. Χωρίς, αυτό να σημαίνει πως αποκλείεται δια ροπάλου, η προοπτική της κοινής εκλογικής πορείας με το ΣΥΡΙΖΑ ή και με άλλες δυνάμεις. Ομολογούν, όμως, πως αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην απόφαση του για τη δημιουργία πολιτικής κίνησης, αναζητούνται οι ισορροπίες που θα προκύψουν με όσους αποφασίσουν να παραμείνουν στην Κουμουνδούρου. Πρόσωπα που κατά το παρελθόν αποτελούσαν «κόκκινο πανί» για την Νέα Αριστερά. Η ανάληψη ευθύνης του γραφείου του που από την Πέτη Πέρκα και ο συντονισμός της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον κ. Τζανακόπουλο, είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει και νέες εσωτερικές ισορροπίες.



Το ίδιο ισχύει και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει, προσώρας την επόμενη ημέρα. Όλοι αναγνωρίζουν τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος, όπως και τις προσπάθειες που κάνει για να διατηρήσει τόσο την ενότητα όσο και την προοπτική της πορείας των προοδευτικών δυνάμεων. Εξάλλου ο ίδιος ξεκαθάρισε, αδειάζοντας κυριολεκτικά τον Παύλο Πολάκη, πως η «απομόνωση οδηγεί σε πολιτική αυτοκτονία».



Η αλήθεια είναι πως η επόμενη ημέρα και για τα δυο κόμματα, μπορεί να ενέχει ως βαρόμετρο τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και η μεταξύ τους σχέση, δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα.