Ανάρτηση Τσίπρα: «Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο στο Ιράν»

Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο στο Ιράν, ζητεί με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.



Ο κ. Τσίπρας καλεί την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να αναλάβει -έστω και τώρα- διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη, καθώς και για την επίλυση του ζητήματος με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



Ο πρώην Πρωθυπουργός στην ανάρτησή τονίζει ότι «η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών» και ζητεί από την κυβέρνηση να «οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή» και να μην «αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου»

Η ανάρτηση Τσίπρα

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης του κ. Τσίπρα έχει ως εξής:



«Η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βυθίζει την περιοχή ακόμα περισσότερο στην καταστροφή, στην ένταση και στην αποσταθεροποίηση.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει που οδηγούν τέτοιες επιχειρήσεις, είτε ευαγγελίζονται τη δημοκρατία είτε πραγματοποιούνται ανοιχτά για την προάσπιση γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.



Η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών.



Η ελληνική κυβέρνηση αντί να λέει μεγάλα λόγια για την Ευρώπη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο οποίο συμμετέχουμε, θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.



Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Όχι να αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου.



Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια: Η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για ειρήνη και σταθερότητα στην γειτονιά μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου».