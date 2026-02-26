«Καρφιά» Τσίπρα σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Την γλίτωσαν ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός»

Με αφορμή την απόφαση καταδίκης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε ανάρτηση ρίχνοντας ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως δυο άτομα απουσίαζαν από το κατηγορητήριο, «αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου» αναφέροντας το όνομα του πρωθυπουργού και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Κλείνοντας, μάλιστα, αναφέρει πως αμφότεροι «δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν στο λαό και τη δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών. Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι. Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».