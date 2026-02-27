Υποκλοπές: Άβυσσος χωρίζει πλέον ΠΑΣΟΚ και ΝΔ - Βέλη σε Τσίπρα και αιχμές για «ξένα κόλυβα»

Όπως έλεγε χαρακτηριστικά στον FLASH ηγετικός στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «αν μέχρι χθες μας χώριζε χάσμα με την κυβέρνηση, τώρα γίνεται άβυσσος», δήλωση ενδεικτική της κατάστασης πολικού ψύχους που επικρατεί στο πράσινο στρατόπεδο για το Μαξίμου.

Τα προειδοποιητικά πυρά που έριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του πρωθυπουργού, μιλώντας με βεβαιότητα ότι «θα λογοδοτήσουν όλοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται» και ο ισχυρισμός του περί «τεράστιας ήττας της ΝΔ και του παρακράτους του Μαξίμου» αναμένεται να γίνουν βόμβες σήμερα το πρωί, στην πρόσωπο με πρόσωπο κοινοβουλευτική αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ενέργειας.

Εξ αντανακλάσεως, η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι απομακρύνει ακόμη περισσότερο τα δύο κόμματα και την μειωμένη προοπτική της μελλοντικής τους συγκυβέρνησης, κάτι που ξορκίζουν άπαντες στο ΠΑΣΟΚ και το οποίο αποτελεί κεντρικό διακύβευμα της προσυνεδριακής περιόδου και μια από τις μεγάλες μάχες του συνεδρίου.

Εσωκομματική συσπείρωση

Την ίδια στιγμή, συσπειρώνει το εσωτερικό του κόμματος, αφού όλα τα κορυφαία στελέχη (Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κατρίνης κ.α.) πρώην πρόεδροι (Γ. Παπανδρέου και Ευ. Βενιζέλος), βουλευτές και στελέχη όλων των τάσεων, με παρεμβάσεις και δηλώσεις τους, με απόλυτο τρόπο συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια τεράστιας σημασίας εξέλιξη για τη δημοκρατία στη χώρα και μια προσωπική δικαίωση για το Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, οι επόμενες πρωτοβουλίες που θα λάβει με σκοπό να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση για ένα θέμα που είναι εμφανές ότι δεν θα ήθελε να επανέλθει στο προσκήνιο, αφορούν την κατάθεση αιτήματος για νέα εξεταστική επιτροπή. Και δεύτερον, τη διενέργεια προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για να τοποθετηθούν επί του θέματος ο πρωθυπουργός και οι αρχηγοί όλων των κομμάτων.

Σε παράλληλο επίπεδο, το σκάνδαλο των υποκλοπών φέρνει στην επιφάνεια και τους ανταγωνισμούς στην Κεντροαριστερά, καθώς όπως παρατηρούν στην Χαριλάου Τρικούπη «κάποιοι από χθες πανηγυρίζουν, ενώ επί σχεδόν τέσσερα χρόνια που ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει τον μοναχικό αγώνα του, οι ίδιοι αμφισβητούσαν τους χειρισμούς του και άφηναν υπονοούμενα για τη στάση του».

Όπως σημείωσε στην χθεσινή έκτακτη συνέντευξη Τύπου, «φάσκουν και αντιφάσκουν αυτοί που μου άσκησαν κριτική, καλό θα είναι να πουν γιατί πανηγυρίζουν».

Φαρμακερά «βέλη» κατά Τσίπρα

Τα βέλη του προεδρου του ΠΑΣΟΚ είχαν και πιο συγκεκριμένη στόχευση και έγιναν φαρμακερά ειδικότερα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος -κατά την ανάγνωση της Χαριλάου Τρικούπη- προσπάθησε «με ξένα κόλυβα» να οικειοποιηθεί την επιτυχία για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης. «Δεν φτάνει που άφηνε αιχμές, δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για τη δικαίωση του κ. Ανδρουλάκη και επιπλέον, επιχείρησε να κάνει τον τιμητή», έλεγαν με νόημα υψηλόβαθμες πηγές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το είχε περιγράψει ανοιχτά με καυστικό τρόπο απαντώντας στη σχετική ερώτηση του FLASH. «Όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, για το κράτος Δικαίου, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα μας, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι, όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους, το σεβάστηκαν. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο ίδιος και έχουμε εμπειρία από το πώς προσπάθησε να ελέγξει τους αρμούς εξουσίας, κάτι που κατάφερε, από ό,τι φαίνεται, με μεγαλύτερη επιτυχία εις βάρος της κοινωνίας μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά και είχαμε ακούσει διάφορα για το νομικό χειρισμό μας για αυτή την υπόθεση. Αν είχα ακούσει κάποιους σε πρώτη φάση (σ.σ. που τον προέτρεπαν να μηνύσει τον πρωθυπουργό) και όχι τους δικηγόρους που ανέλαβαν αυτή την υπόθεση, σήμερα η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας με απόφασή της θα είχε αρχειοθετήσει την υπόθεση αυτή. Γι’ αυτό καλό θα είναι ο καθένας όταν μιλάει, να κάνει και την αυτοκριτική του», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλακης, συντηρώντας την αντιπαλότητα και με την πλευρά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με το βλέμμα στις προσεχείς κάλπες...