Ο Ανδρουλάκης μοίραζε ευχαριστίες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν χθες αρκετά ανακουφισμένος και ικανοποιημένος από την εξέλιξη στο θέμα των υποκλοπών και αυτό φαινόταν στο βλέμμα, στις απαντήσεις και αργότερα στην κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους που παρακολούθησαν την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Χαριλάου Τρικούπη.

Αλλά αν σε κάποιους οφείλεται η δικαίωση, εκτός από την προσωπική του (γαϊδουρινή) υπομονή και επιμονή, κόντρα σε διάφορους που τότε του έλεγαν κάτι περίεργα ότι είναι ήπια η στάση του αλλά σήμερα πανηγυρίζουν (γιατί άραγε;), αυτοί είναι οι νομικοί του παραστάτες. Η νομική του ομάδα, αποτελούμενη από κορυφαίους νομικούς και κάποιοι εξ αυτών στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να λησμονήσει, επιφυλάσσοντάς τους ιδιαίτερες ευχαριστίες και μάλιστα δύο φορές. Στην αρχή και στο τέλος της συνέντευξης.

«Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Χρήστο Κακλαμάνη, τη Φλώρα Ταμπάκη, τον Μανώλη Βελεγράκη. Τον Νίκο Αλιβιζάτο για την τεράστια συνεισφορά του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχοντας στο πλευρό του όλους και όλες (πλην Αλιβιζάτου). Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο δημοσιογράφο – θύμα του Predator, Θανάση Κουκάκη, «που έδωσε και αυτός ένα μεγάλο αγώνα με επιμονή για να φτάσουμε μέχρι την τελική δικαίωση», είπε ο Ανδρουλάκης με ύφος «τα καταφέραμε».