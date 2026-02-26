Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα για τις υποκλοπές - Δεν θα σιωπήσω απαντά ο πρώην πρωθυπουργός

Με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας σηκώνει το γάντι που του πέταξε ο Γρηγόρης Δημητριάδης , καταγγέλλοντας απόπειρα φίμωσης και εκβιασμού μέσω της δικαστικής οδού.



Ο πρώην πρωθυπουργός, με φόντο το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνειη πρόσφατη δικαστική απόφαση για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις,ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, κάνοντας λόγο για ένα «καθεστώς φόβου» που πλέον κλονίζεται συθέμελα.

«Επιχειρούν να με εκβιάσουν με αγωγές»



Ο κ. Τσίπρας ενημερώνει τους ακολούθους του ότι δέχθηκε εξώδικο από τον «πρωθυπουργικό ανιψιό», όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί τον πρώην γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξόντωσης όσων μιλούν για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Έτοιμος για δικαστική μάχη



Στην ανάρτηση του, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, μιλώντας για ευθύνες που φτάνουν μέχρι την κορυφή της κυβέρνησης, καθώς καταγγέλλει παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν εντός του Μαξίμου και υποστηρίζει ότι η επιχείρηση «κουκουλώματος» της υπόθεσης απέτυχε μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.



Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την πλευρά της κυβέρνησης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει έτοιμος για τη δικαστική μάχη, τονίζοντας ότι η διεύθυνσή του είναι γνωστή και περιμένει τις αγωγές τους από αύριο κιόλας: «Δεν πρόκειται επουδενί να σιωπήσω. Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία», καταλήγει, προσθέτοντας με νόημα πως το σύστημα σιωπής και χειραγώγησης της δικαιοσύνης που επιχειρήθηκε να επιβληθεί δεν είναι πια «ακλόνητο».

Κυβερνητικές πηγές: «Ο κ. Τσίπρας είναι ο τελευταίος που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο»



Η απάντηση από το κυβερνητικό στρατόπεδο ήταν σε υψηλούς τόνους, με πηγές του Μαξίμου να σχολιάζουν δηκτικά την στάση του πρώην Πρωθυπουργού.



«Ο κ. Τσίπρας, αφού απέτυχε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ίσως αποφάσισε να κάνει καριέρα δικαστή ή εισαγγελέα», σημείωναν κυβερνητικοί κύκλοι.

Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν τις καταγγελίες του κ. Κοντονή για «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης» επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των «13-0» καταδικασμένων υπουργών και ο τελευταίος που δικαιούται να κάνει υποδείξεις για το Κράτος Δικαίου.

Από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζεται ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και η κυβέρνηση δεν σχολιάζει αποφάσεις, ενώ κάλεσαν την αντιπολίτευση και τον κ. Ανδρουλάκη να αποφασίσουν αν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη μόνο όταν τους συμφέρουν οι αποφάσεις της.

Το «ραντεβού» στη Βουλή



Όσον αφορά το αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση και εξεταστική, η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη: «Εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, αν έχει νέα στοιχεία. Ωστόσο, είναι φανερό ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο για να καλύψει την ένδεια πολιτικών προτάσεων».