Υποκλοπές: «Δέχθηκα πόλεμο, στάθηκα όρθιος», δύο πολιτικές πρωτοβουλίες ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης

Για απόφαση σταθμό, νίκη και δικαίωση του αγώνα που έδωσε και τεράστια ήττα της ΝΔ και του παρακράτους που οργανώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της έκτακτης συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Χαριλάου Τρικούπη μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.



«Δέχθηκα πόλεμο αλλά στάθηκα όρθιος, θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε δύο πρωτοβουλίες του κόμματος του.

Πρώτον, να υπάρξει προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και δεύτερον, θα κατατεθεί αίτημα για νέα εξεταστική επιτροπή, καθώς -όπως εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης- η προηγούμενη διαδικασία κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε.



Σε ερώτηση του FLASH για το αν θεωρεί ότι η απόφαση δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα και αν θα πει κάτι στον πρωθυπουργό στην κατά μέτωπο αντιπαράθεση που θα έχουν την Παρασκευή στη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι η απόφαση του Πλημμελειοδικείου αλλάζει την ατζέντα και ρίχνει φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης. Αργότερα σημείωσε ότι είναι απαραίτητη η πολιτική αλλαγή και για τα θέματα της παραβίασης του κράτους δικαίου.

Ταυτόχρονα, στην ερώτηση για την ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά, όμως -όπως πρόσθεσε δηκτικά- με μεγαλύτερη ευκολία θα έπρεπε να μιλούν όσοι σεβάστηκαν το κράτος δικαίου και ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας».

Ακόμη, είπε ότι αν δεν είχε ακούσει τις συμβουλές των νομικών του παραστατών αλλά όσους του ασκούσαν κριτική για τους νομικούς του χειρισμούς, η υπόθεση θα είχε αρχειοθετηθεί, «άρα όποιος μιλάει ας κάνει πρώτα την αυτοκριτική του», υπογράμμισε, ζητώντας επιπλέον «όσοι τον είχαν επικρίνει να πουν σήμερα γιατί πανηγυρίζουν, διότι φάσκουν και αντιφάσκουν».

«Η Δημοκρατική Παράταξη κινείται στη βάση αρχών και αξιών και η στάση της είναι ακλόνητη», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος σχολίασε τέλος ότι ρόλο στα πολιτικά πράγματα δε μπορούν να έχουν όσοι οργάνωσαν το παρακράτος ούτε όσιο κρύφτηκαν.

