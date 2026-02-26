Το ΠΑΣΟΚ κηρύσσει τον πόλεμο στην Καρυστιανού - Το παρασκήνιο της οργισμένης ανακοίνωσης

Από την ήπια προσέγγιση, στην επίθεση. Μέχρι χθες το ΠΑΣΟΚ, διαφοροποιούμενο από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας που είχαν προβεί σε σκληρές εκφράσεις εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού για τις πρώτες απόψεις που είχε διατυπώσει επί πολιτικών θεμάτων, τηρούσε στάση αναμονής και απέφευγε να τοποθετηθεί αιχμηρά.

Στην Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να διαφωνούσαν «οριζόντια και κάθετα» τόσο για όσα υποστήριξε για τις αμβλώσεις ή τα εθνικά, θεωρούσαν όμως ότι η κ. Καρυστιανού έπρεπε να κριθεί εν καιρώ συνολικά, δηλαδή με την ίδρυση του φορέα της και χωρίς να «δαιμονοποιείται ή να ηρωοποιείται».

Εκτιμούν παράλληλα, ότι η πολιτική της τοποθέτηση, την κατατάσσει εκτός του προοδευτικού άξονα και υπό το πρίσμα αυτό οι δεξαμενές από τις οποίες θα αλιεύσει ψηφοφόρους δεν εφάπτονται με εκείνες του ΠΑΣΟΚ και δεν το πιέζουν εκλογικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα προγραμματικό κόμμα με πρόταση διακυβέρνησης, ενώ η κ. Καρυστιανού ένα πρόσωπο που κινείται με γνώμονα την καταγγελία.

Η θρυαλλίδα και το παρασκήνιο

Οι εκτιμήσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ, όμως εκείνο που άλλαξε ριζικά είναι η ρητορική και ο τρόπος αντιμετώπισης. Θρυαλλίδα τα όσα υποστήριξε στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN, αφήνοντας υπονοούμενα για τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις υποκλοπές.

«Ο κ. Ανδρουλάκης μου έκανε εντύπωση η στάση του για τις υποκλοπές. Εννοώ ότι δεν διεκδίκησε το δικαίωμά του και δεν πίεσε να μάθει τους λόγους για τους οποίους τον άκουγαν, που θεωρώ ότι ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις…», ήταν η διατυπωσή της, που προκάλεσε οργή στην αξιωματική αντιπολίτευση όπου -σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH- αστραπιαία συμφώνησαν ότι τα επίμαχα λεγόμενα δε μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα.

Άγνοια ή διαπιστευτήρια;

«Σεβόμαστε τον αγώνα της, αλλά όλοι κρίνονται. Η κυρία Καρυστιανού όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα», ανέφερε η σκληρή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου που ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε εντολή να σταλεί στα ΜΜΕ και με εμφανή ενόχληση ενημέρωνε την κ. Καρυστιανού για τις ενέργειες του.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες απέναντι στο δυσώδες παρακράτος του συστήματος Μαξίμου. Μετά από προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα που ήταν ο "νομικός φερετζές" των υποκλοπών. Με προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα. Αύριο (σσ σήμερα) αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου όπου οι αποκαλύψεις ήταν καταιγιστικές για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής των υποκλοπών και την ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων ΕΥΠ - Predator. Σε αυτή τη δίκη μοναδικοί μηνυτές ήταν ο κ. Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης», τόνιζε η ανακοίνωση θέτοντας το ερώτημα: «Ποιος είχε, λοιπόν, κάτι να κρύψει; Αυτός, που είναι ο μοναδικός που κινησε όλες τις νομικές διαδικασίες και άγει τις αποκαλύψεις ή όσοι υπουργοί και αξιωματούχοι σιώπησαν μπροστά στο καθήκον τους;».

Από την Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν επίσης ότι «και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν αντίστοιχα ψεύδη και ψεκασμένες συκοφαντίες αλλά διαψεύστηκαν στην πράξη και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα» (φωτογραφική αναφορά μεταξύ άλλων και για τον Στέφανο Κασσελάκη που είχε υιοθετήσει παλαιότερα τη θεωρία του «εκβιαζόμενου» Ανδρουλάκη) και κατέληγαν υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος της αλήθειας και της ευθύνης αποδείχτηκε μοναχικός, γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικός και βαθιά αξιακός».

Η νέα γραμμή

Στο ίδιο επιθετικό ύφος παρενέβη στα social media ο γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κατσικάρης, ο οποίος αποκάλεσε την κ. Καρυστιανού «θλιβερή παλαιοκομματική φιγούρα», κατηγορώντας την ότι «έκαψε συνειδητά τις μνήμες της, ψευδόμενη ασυστόλως στο θέμα των υποκλοπών», αφού «"μπάζωσε" την αλήθεια και αδίκησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον μόνο, μαζί με τον Θ. Κουκάκη, που προσέφυγε στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια, τον μόνο που δικαιώθηκε από το Σ.τ.Ε».

Δείχνοντας και τη γραμμή στην οποία θα κινηθούν στο εξής τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο (δημοσιογράφος στην ιδιότητα) Δημήτρης Κατσικάρης αναρωτήθηκε: «Αυτό είναι το "νέο" που θα φέρει στην πολιτική; Το ψέμα και η διαβολή; Η επαναφορά της θεωρίας των ψεκασμένων;».

Οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τον κ. Ανδρουλάκη και η πολύ αυστηρή απάντηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, για ένα θέμα που αγγίζει τις «ευαίσθητες χορδές» της Χαριλάου Τρικούπη και προσωπικά του προέδρου του, είναι φανερό ότι πλέον αναδιατάσσουν την τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι της πρώην προέδρου του συλλόγου των Τεμπών, η οποία όπως εξηγούσε κορυφαία πηγή στον FLASH «δεν μπορεί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα στα όρια της συκοφαντίας και να μένει στο απυρόβλητο».