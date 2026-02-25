ΠΑΣΟΚ: Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει και εκτίθεται

Σε μετωπική σύγκρουση με τη Μαρία Καρυστιανού κινείται το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας με δριμύτητα στις αιτιάσεις της στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, σχετικά με τη διαχείριση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι η Μαρία Καρυστιανού «εκτίθεται» όσο αναφέρεται σε ζητήματα που δεν γνωρίζει, ενώ θέτει και ηθικό ζήτημα στην περίπτωση που οι δηλώσεις αυτές γίνονται σκοπίμως για την παροχή «πολιτικών διαπιστευτηρίων».

Η Χαριλάου Τρικούπη παραθέτει σειρά νομικών ενεργειών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αντικρούοντας το επιχείρημα ότι δεν πίεσε για την αποκάλυψη της αλήθειας. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που αποκάλυψε το σκάνδαλο μέσω της προσφυγής του στη Δικαιοσύνη. Κατόπιν δικής του παρέμβασης, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε αντισυνταγματικό τον «νόμο Τσιάρα», ο οποίος λειτουργούσε ως νομικό προπέτασμα για τις παρακολουθήσεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητά πλέον εξηγήσεις από την κυβέρνηση μετά από δική του προσφυγή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αναμενόμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης είναι οι μοναδικοί μηνυτές που οδήγησαν στις αποκαλύψεις για τη χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής και τη σύνδεση ΕΥΠ - Predator.

«Ψεκασμένες συκοφαντίες» και ηθικό ζήτημα

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ιδιαίτερα αιχμηρό, συγκρίνοντας τους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού με «ψεύδη και ψεκασμένες συκοφαντίες» του παρελθόντος που οδήγησαν στην πολιτική ακύρωση όσων τις αναπαρήγαγαν. «Ποιος είχε, λοιπόν, κάτι να κρύψει; Αυτός που κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες ή όσοι υπουργοί σιώπησαν μπροστά στο καθήκον τους;», διερωτάται η ανακοίνωση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κυβερνητική παράταξη.