Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ρήγμα για τη ΝΔ - Ο Ανδρουλάκης κλείνει τα σενάρια, στο τραπέζι και το δημοψήφισμα

Αποκρυσταλλώνονται όσο πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ οι βασικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με ακανθώδη ζητήματα που έχουν αποτελέσει εστία μεγάλης τριβής καθ’ όλη την προσυνεδριακή περίοδο, με πιο χαρακτηριστικό την απόρριψη της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει κατηγορηματικά κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Τόσο στις επίσημες συνεδριάσεις των οργάνων όσο και στις παρεμβάσεις του στα ΜΜΕ και στη Βουλή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει ως επιλογή για το ΠΑΣΟΚ, που διεκδικεί την πρωτιά για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, στέλνοντας τη ΝΔ στην αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση που επιθυμεί να συγκροτήσει θα έχει ως κορμό το ΠΑΣΟΚ και συμμάχους κόμματα από το ευρύτερο προοδευτικό φάσμα που συμφωνούν με τα βασικότερα σημεία από το πρόγραμμά του.

Ωστόσο, ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του έχει ζητήσει να υπάρξει και σχετικό ψήφισμα στο συνέδριο, το οποίο να δεσμεύει το κόμμα μελλοντικά, αν βρεθεί μπροστά ενός τέτοιου διλήμματος συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. «Δεν θα συγκυβερνήσουμε με την Ν.Δ. μετά τις εκλογές. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα αποδεχτούμε τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες πολιτικές, που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.Έχουμε την ευθύνη να ψηφίσουμε και να σφραγίσουμε έτσι, αυτή την στρατηγική δέσμευση στο συνέδριο. Επιβεβαιώνουμε έτσι, με τον πλέον δυναμικό τρόπο αυτό που και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διατυπώσει», δήλωσε στην πρόσφατη Ολομέλεια της ΚΟΕΣ ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.

Η μάχη για τη διατύπωση στα κείμενα του Συνεδρίου και ο ρόλος Σκανδαλίδη

Καλά πληροφορημένες πηγές έλεγαν στον FLASH ότι πρώτον, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, διότι κανένα στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη δεν το θέτει και επίσης, η επανάληψη του θέματος στο δημοσιο διάλογο αποπροσανατολίζει και τροφοδοτεί μια αχρείαστη καχυποψία. Δεύτερον και επί της ουσίας, προϊδέαζαν για μια σαφή και καθαρή διατύπωση στα συνεδριακά κείμενα που θα ψηφιστούν από το Σώμα του συνεδρίου (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ομόφωνα) και δεν θα επιτρέπουν κανένα περιθώριο για παρερμηνείες, αφού θα καταδεικνύουν ότι η ΝΔ είναι ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ και η αποχώρησή της από την εξουσία αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή.

Με άλλα λόγια, θα περάσει η γραμμή της ηγεσίας που δεν θέλει ψήφισμα όπως ζητά ο Χάρης Δούκας, αλλά την ίδια ώρα κρίνει χρήσιμη μια αναφορά που με τρόπο πολιτικά δόκιμο θα κλείνει την πόρτα στη γαλάζια παράταξη. Υπέρ μιας τέτοιας λύσης έχει ταχθεί ο Παύλος Γερουλάνος και άλλα κορυφαία στελέχη. Καθοριστική για την εξέλιξη και τη λεκτική αποτύπωση είναι η συμβολή του Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος έχει εμπειρία δεκαετιών στη συνθετική διαμόρφωση πολιτικών κειμένων και επιστρατεύτηκε επί τούτου και αυτή τη φορά.

Μια γεύση για το πως αυτό μπορεί να εκφραστεί δίνεται στο κείμενο διαλόγου για τη Διακήρυξη και τις Θέσεις που έχει επεξεργαστεί η Γραμματεία της Επιτροπής Πολιτικών Θέσεων και Διακήρυξης της ΚΟΕΣ.

Μια ενδελεχής ανάγνωση των 10 σελίδων οδηγεί στο ακροτελεύτιο άρθρο 7 που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η χώρα, περισσότερο από οτιδήποτε σήμερα, έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή. Η αλλαγή που προτείνουμε και διεκδικούμε δεν συμβιβάζεται με τη συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος διακυβέρνησης, ούτε με μια απλή και ανώδυνη εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Η πρότασή μας προϋποθέτει τη δυναμική μιας δημοκρατικής και ριζοσπαστικής ανατροπής, και αυτή είναι μονόδρομος για τη χώρα, το παρόν και το μέλλον της. Η στρατηγική και το πρόγραμμά μας εδραιώνουν την πολιτική αυτονομία του χώρου που διεκδικεί τη νίκη στις εκλογές — μια νίκη που θα μας καταστήσει πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Αυτό δεν σημαίνει κανενός είδους ηγεμονισμό ή φιλαυτία, αλλά αποστασιοποίηση από τις πρακτικές εξουσίας των τελευταίων δέκα χρόνων, που τραυμάτισαν τη χώρα και απογοήτευσαν τον λαό. Κερδίζοντας, θα εργαστούμε με συνέπεια, ώστε ο τόπος να αποκτήσει προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το Κίνημά μας, τις θεμελιακές αλλαγές που προτείνουμε και τις συγκεκριμένες προγραμματικές μας κατευθύνσεις».

Γίνεται λοιπόν ευκρινές, χωρίς το παραπάνω να είναι το οριστικό κείμενο αλλά η βάση της διακήρυξης, ότι το ΠΑΣΟΚ χωρίς να αναφέρει τη ΝΔ θα την απορρίπτει από την παλέτα των επιλογών για τη συγκρότησης κυβέρνησης.

Το «όπλο» του εσωκομματικού δημοψηφίσματος

Πέρα από τη διατύπωση στα κείμενα του συνεδρίου, μια εκδοχή που συζητείται ευρέως στην Χαριλάου Τρικούπη είναι η διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος, όπως δίνει τη δυνατότητα το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ.

Στο αντίστοιχο κείμενο που δόθηκε προς διαβούλευση στο διαδίκτυο, στο άρθρο 21 για τα δημοψηφίσματα διαβάζουμε:

«Για σημαντικά ζητήματα και σε περίπτωση κρίσιμων αποφάσεων μπορούν να διενεργούνται εσωκομματικά ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα ή και με κάλπη. Η πρόταση για δημοψήφισμα πρέπει να αναφέρει τη συγκεκριμένη διατύπωση της ερώτησης, τον χαρακτήρα του ίδιου του δημοψηφίσματος και εάν η συμμετοχή σε αυτό είναι ανοιχτή μόνο σε μέλη ή σε μέλη και φίλους. Τα δημοψηφίσματα μπορούν να έχουν συμβουλευτικό ή δεσμευτικό χαρακτήρα.

ii) Αποφασιστικά/Δεσμευτικά: Διεξάγονται με απόφαση των 3/5 της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή με αριθμό υπογραφών από το 1/2 των μελών ή με απόφαση Προέδρου. Για να είναι το αποτέλεσμα δεσμευτικό για τα όργανα του κόμματος θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα 2/3 των μελών και να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Το αποτέλεσμα του αποφασιστικού δημοψηφίσματος δεσμεύει τα όργανα του φορέα ως προς την κατεύθυνση της συγκεκριμένης απόφασης. Διεξάγονται για θέματα που αφορούν την στάση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απέναντι σε κρίσιμες επιλογές της χώρας, όπως την απόφαση για συμμετοχή σε κυβερνητικές συνεργασίες. Τα δημοψηφίσματα διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής ή και με χρήση των κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο του ψηφιακού κόμματος».