ΠΑΣΟΚ: «Μήπως έχετε offshore;...»

Στο κυνήγι των υποψηφίων βουλευτών έχει ριχτεί επίσημα και οργανωμένα το ΠΑΣΟΚ, βγάζοντας στον αέρα του διαδικτύου και σχετική φόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Το ερωτηματολόγιο που καλείται να συμπληρώσει όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στα πράσινα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών είναι «παίξε γέλασε». Είναι εξαντλητικό και δε μένει μόνο στα τυπικά, όνομα, επώνυμο, σπουδές, δηλαδή ένα λιτό και σύντομο βιογραφικό.

Μιλάμε για face control κανονικό, αφού ζητάει μεταξύ άλλων πρόσφατη φωτογραφία (αποτελεί άραγε και η εμφάνιση κριτήριο), αν ο ενδιαφερόμενος έχει λογαριασμούς στα social media, τι επαγγέλεται, αν έχει παρουσία στα ΜΜΕ, αν ασχολείται με τα κοινά, τους λόγους που θέλει να είναι υποψήφιος, αν ήταν στο παρελθόν εκ νέου υποψήφιος κτλ

Άφησα για το τέλος το κερασάκι στην τούρτα, την ερώτηση Νο 16 «όλα τα λεφτά», που θέτει το ΠΑΣΟΚ, «αν έχετε συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες, εσείς ή τα συγγενικά σας πρόσωπα». Τώρα αν όσους απαντούν ναι, τους κόβουν, αυτό δεν το ξέρω...

Εντάξει, μπορεί να φαίνεται εξονυχιστικός ο έλεγχος, αλλά για να μην καούν στο χυλό οι ΠΑΣΟΚοι (όπως κάηκαν σε άλλες περιπτώσεις παλαιότερα), τώρα φυσούν και το γιαούρτι...