Χάρης Δούκας: «Θα κέρδιζα τον Κώστα Μπακογιάννη και δεύτερη φορά»

Σε μια κίνηση πολιτικής αυτοπεποίθησης, ο Χάρης Δούκας από τη συχνότητα του Action 24 «σήκωσε το γάντι» απέναντι στις επικρίσεις για τη νίκη του στον δήμο, προκαλώντας τον Κώστα Μπακογιάννη σε μια μελλοντική νέα αναμέτρηση. Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε τις «κόκκινες γραμμές» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ζητώντας επιστροφή στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της παράταξης.

«Θα ήθελα να έχω και πάλι αντίπαλο τον Κώστα Μπακογιάννη. Είμαι σίγουρος ότι θα κέρδιζα τον Κώστα Μπακογιάννη και δεύτερη φορά» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων σχολιάζοντας τις αιτιάσεις ότι βγήκε δήμαρχος από «καραμπόλες» του δεύτερου γύρου και εμφανίστηκε σίγουρος ότι το έργο του στον δήμο θα του εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία.

Σχολιάζοντας τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στις ΗΠΑ, ο δήμαρχος Αθηναίων τις χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικές, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ που θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

«Όχι» στη ΝΔ και προοδευτικές συγκλίσεις

Στο εσωκομματικό πεδίο, ο Χάρης Δούκας εμφανίστηκε αισιόδοξος διαπιστώνοντας μια μετατόπιση και του Νίκου Ανδρουλάκη και στελεχών που πλέον λένε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Χαρακτήρισε το «όχι» σε οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ως την απαραίτητη επαναφορά στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» του ΠΑΣΟΚ. «Αν δεν ψηφιστεί το όχι στη συνεργασία με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η δημοκρατική παράταξη χρειάζεται ένα νέο σημείο επανεκκίνησης.

Εμφανίστηκε ανοιχτός σε προοδευτικές συνεργασίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος με τα υπαρκτά κόμματα, περιλαμβανομένου του υπό ίδρυση φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αν και απέρριψε τις επαφές σε επίπεδο προσώπων, εστιάζοντας στις πολιτικές.

Ως παράδειγμα κοινής δράσης ανέφερε τη δυνατότητα έκδοσης κοινού πορίσματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Παράλληλα, χαιρέτισε τη μετατόπιση στελεχών, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, που πλέον εμφανίζονται αρνητικοί σε ενδεχόμενη σύμπλευση με την κυβερνητική παράταξη.

Η υποβάθμιση του ΕΣΥ

Τέλος, ο Χάρης Δούκας άσκησε σκληρή κριτική στην κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάνοντας λόγο για μεγάλη υποβάθμιση. Αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά στα νοσοκομεία, τα χαρακτήρισε απαράδεκτα και τόνισε ότι «ο υπουργός πρέπει να μπαίνει στο νοσοκομείο» για να αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προβλημάτων.

Ο Χάρης Δούκας υπεραμύνθηκε των πρόσφατων αλλαγών στις οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, σημειώνοντας ότι η αναστροφή στην Αμαλίας ήταν ένα πάγιο αίτημα των πολιτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να μειώσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο στην περιοχή κατά 20%, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία 7 νέων τοπικών γραμμών λεωφορείων που θα βελτιώσουν την ενδοδημοτική συγκοινωνία.