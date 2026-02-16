Ανδρουλάκης: Πετάει τη μπάλα μπροστά, για να σταματήσουν τα βήματα προς τα πίσω

Χαμηλοί τόνοι, ενωτικό πνεύμα, επίθεση στη ΝΔ, μηνύματα νίκης και συστράτευσης από το Νίκο Ανδρουλάκη, ήπιες αιχμές από τα κορυφαία στελέχη στην χθεσινή Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής.

Αυστηρές συστάσεις και προειδοποιήσεις προς τους αμφισβητίες από το Νίκο Ανδρουλάκη, ενοχλημένες απαντήσεις από τους εσωκομματικούς αντιπάλους, κόντρες για τα διαδικαστικά αλλά και για τα όσα και αν ειπώθηκαν στην θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Παρασκευή.

Βήματα μπροστά για να τελειώσει η... όπισθεν

Κάνοντας ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω πορεύεται ως φαίνεται μέχρι στιγμής η Χαριλάου Τρικούπη, κάτι το οποίο έχει εντοπίσει η ηγεσία του κόμματος και γι’ αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενδεχομένως υιοθετώντας και κάποιες παραινέσεις κορυφαίων, δεν θέλει να πυροδοτήσει νέες εντάσεις αλλά να πετάξει τη μπάλα μπροστά, στους στόχους και τα διακυβεύματα για το ΠΑΣΟΚ.

Να κερδίσει στις εκλογές τη ΝΔ και να φέρει την πολιτική αλλαγή, συγκροτώντας μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, ανατρέποντας όλα τα ως τώρα εναντίον του προγνωστικά.

Πως θα γίνει αυτό; Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε την απάντηση: «Ο μόνος δρόμος για τη νίκη είναι η ενότητα, γιατί πρέπει να κατευθύνουμε όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στον κοινό αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ενότητα όλων των προοδευτικών δυνάμεων με πολιτικούς όρους, με καθαρό σχέδιο και διάλογο, όλοι απέναντι σε μια αποτυχημένη κυβέρνηση». Μάλιστα, αναφερόμενος στη διεύρυνση, έκανε λόγο για ένα έναν πλατύ δρόμο συμπαράταξης «χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς και σεβασμό στη διαφορετικότητα».

Ορόσημο σε αυτή την πορεία είναι το συνέδριο που χαρακτηρίστηκε για ακόμη μία φορά «βατήρας» για το μεγάλο άλμα της νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κι όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα σε όσους εστιάζουν στα τεχνικά διαδικαστικά του συνεδρίου ότι «η μάχη θα δοθεί στην κοινωνία, γι’ αυτό οφείλουμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας». Είχαν προηγηθεί ωστόσο, δύο ημέρες νωρίτερα, οι μπηχτές προς το εσωτερικό, που υπενθύμιζαν ότι «οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» και όλοι οφείλουν να δείχνουν «σεβασμό στα όργανα και τις συνεδριάσεις».

Δεν τραβάνε το σχοινί μέχρι νεοτέρας

Διάθεση ανακωχής, χωρίς πάντως να αναθεωρούν τις δικές τους εισηγήσεις, τις οποίες θεωρούν ως εποικοδομητική συμβολή στον κοινό στόχο να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές έδειξαν από την δική του πλευρά ο καθένας, οι Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος. Δεν αμφισβήτησα ποτέ τον πρόεδρο μετά τις εσωκομματικές εκλογές, μάχομαι για την παράταξη και όχι για καρέκλες έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κ. Δούκας για να προσθέσει με νόημα ότι «είναι χρήσιμοι όσοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους και προτείνουν λύσεις, όχι αυτοί που σιωπούν». Και επιπροσθέτως προειδοποίησε ότι «αν παίζουμε μόνο με τους συσχετισμούς, το συνέδριο δεν θα αφήσει τίποτα πίσω, θα το πάρει ο αέρας πριν καν φυσήξει». Συναινετικός και ο Παύλος Γερουλάνος, αν και δηλώνει δικαιωμένος για το καμπανάκι της βελόνας, στάθηκε σε τρία σημεία για να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ (το οποίο παρομοίασε με γίγαντα εν υπνώσει) και να σηκώσει από τον καναπέ τα λεγόμενα «τρία ΠΑΣΟΚ που δεν πάνε στην κάλπη»: «Καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα».

Σε παρεμβάσεις άλλων κορυφαίων στελεχών, ο Κώστας Σκανδαλίδης, τον οποίο επικαλούνταν οι περισσότεροι στις δικές τους ομιλίες, προσπάθησε να αποδείξει γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αφήγημα και γιατί δικαιούται να πιστεύει στην πολιτική αλλαγή. Ο Μιχάλης Κατρίνης, χαρακτήρισε καλό οιωνό την «ενωτική και συνθετική» ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο ξεκίνημα της συνεδρίασης και ζήτησε το ΠΑΣΟΚ να έχει καθαρή στάση στο μετεκλογικό σκηνικό. Αν δεν πετύχει την πρωτιά, να μείνει στην αντιπολίτευση.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης παρατήρησε αυτοκριτικά ότι η εικόνα που βγάζει το ΠΑΣΟΚ προς τα έξω δεν υπηρετεί τον στόχο για την πολιτική αλλαγή και αυτό είναι ευθύνη όλων, ενώ ακόμη υπερασπίστηκε την προ δύο ετών επιλογή του -που τότε επικρίθηκε- για τον διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. «Εμείς, η νεότερη γενιά στελεχών του ΠΑΣΟΚ απαιτούμε το ΠΑΣΟΚ να είναι ενωμένο. Γιατί μόνο έτσι θα είναι νικηφόρο», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος μεταφέροντας την αποδοκιμασία της βάσης και της κοινωνίας για ζητήματα εσωτερικής φύσεως σχολίασε χιουμοριστικά ότι «δεν περίμενα ότι ΄` καθόμαστε να συζητάμε περί αλγορίθμων και άλγεβρας Boole». Ο Δημήτρης Κατσικάρης ανέφερε ότι τα στελέχη χρωστούν στο ΠΑΣΟΚ και όχι το ΠΑΣΟΚ στα στελέχη και ακόμη δήλωσε για το Νίκο Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο που «ιδρώνει τη φανέλα».

Αυτό που μένει από τις επίμαχες διαδικασίες είναι η ομόφωνη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για τη στρατηγική, τη διεύρυνση, τις συνεργασίες και τον πολιτικό αντίπαλο που είναι η ΝΔ.

Σε προεκλογική τροχιά

Στο μεταξύ χθες και μετά από αρκετή γκρίνια που εκφράστηκε (το έθιξε εκ νέου και ο Χάρης Δούκας) για τη συγκρότηση σε πλήρη διάταξη της Επιτροπής, ανακοινώθηκε η σύνθεσή της, γεγονός που θέτει το ΠΑΣΟΚ και σε προεκλογική εγρήγορση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, πλην του επικεφαλής Πέτρου Λάμπρου, αποτελείται από τους: Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ., Γιάννη Κουτσούκο, διευθυντή Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Νίκο Σαλαγιάννη, γενικό διευθυντή ΠΑΣΟΚ, Έλενα Αναστασίου, Ηλία Αποστολάκη, Πόπη Γερακούδη, Γεωργία Καζά, Άρη Καρβούνη, Τάσο Κουρκούτα, Νίκο Μήλη, Έφη Μπέκου, Νίκο Μπελιβάνη, Κώστα Πανδή (εκπρόσωπος Χάρη Δούκα), Κώστα Παπαδημητρίου, Όλγα Ρενταρή (εκπρόσωπος Παύλου Γερουλάνου) και Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη.