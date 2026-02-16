ΠΑΣΟΚ: Ρυζόγαλο και πανακότα για την «πικρή» συνεδρίαση

Η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη μόλις είχε ολοκληρωθεί μετά από πέντε ώρες συνεδρίασης με ένταση, αντεγκλήσεις, ακόμη και διαψεύσεις διαλόγων...

Μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή! Τα μέλη του οργάνου άρχισαν να βγαίνουν από την αίθουσα και οι δημοσιογράφοι «όρμηξαν» κατά πάνω τους για να συλλέξουν από πρώτο χέρι πληροφορίες.

Αυτή τη φορά διαρροές έγιναν με το σταγονόμετρο, καθώς πριν μια εβδομάδα είχε γίνει καβγάς κι γι' αυτό (επειδή ο Χάρης Δούκας διένειμε non paper με σημεία της ομιλίας του, το είδε δημοσιευμένο η Άννα Διαμαντοπούλου και του ζήτησε εξηγήσεις).



Ο Μιχάλης Κατρίνης πάλι, την περασμένη Παρασκευή, επιχείρησε να αποφορτίσει το πολεμικό κλίμα που είχε προηγηθεί, προτείνοντας... ρυζόγαλο και πανακότα! Δίπλα ακριβώς από την Χαριλάου Τρικούπη, έχει ανοίξει εδώ καιρό ένα τυροκομείο, ο ιδιοκτήτης του οποίου έχει καταγωγή από τη Γαστούνη, είναι με λίγα λόγια συντοπίτης του Κατρίνη που εκλέγεται ως γνωστόν στο Νομό Ηλείας.

Ο Κατρίνης λοιπόν, σκέφτηκε να «γλυκάνει» τους δημοσιογράφους, προτρέποντάς τους να δοκιμάσουν κάποιο από τα προϊόντα του καταστήματος, κερασμένο από τον ίδιο.

Και κάπως έτσι, η πικρή ενημέρωση για την Πολιτική Γραμματεία απέκτησε γεύση γλυκιά και υφή απαλή, όπως το όντως εξαιρετικό ρυζόγαλο και η πανακότα εκ Γαστούνης Ηλείας...