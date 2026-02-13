«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ: Αιχμηρή απάντηση Δούκα σε Ανδρουλάκη-«Σέβομαι τα όργανα, να μας σέβεσαι και εσύ»

Μέσα σε τεταμένο κλίμα ολοκληρώθηκε η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ έπειτα και από την αιχμηρή παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκηο οποίος στέλνοντας σαφή μηνύματα ζήτησε σεβασμό από όλους, ρίχνοντας ωστόσο το «καρφί» του με τη φράση: «πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει...».

Δούκας σε Ανδρουλάκη: «Παράγεις εσωστρέφεια»

Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Χάρης Δούκας ο οποίος υποστήριξε πως «η παράταξη βρίσκεται σε στασιμότητα».

«Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές εκλογές.Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς, να μην ποινικοποιηθεί ο διάλογος και έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγορώντας ευθέως τον κ. Ανδρουλάκη ότι «παράγει εσωστρέφεια».

«Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δούκας επαναδιατύπωσε τις σαφείς ενστάσεις του για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων.

«Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε ενάμιση χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Πρόκειται για αλγόριθμο κάτι που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο του 2022».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα από τη συνεδρίαση, ο Παύλος Γερουλάνος είχε δηλώσει δικαιωμένος για τα όσα είχε πει σχετικά με την «κολλημένη βελόνα» με το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ είχε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του από την περίοδο που παρουσίασε το πρόγραμμά του, το Σεπτέμβριο μέχρι και τα Χριστούγεννα προκειμένου να επικοινωνήσει παντού τις θέσεις και τις προτάσεις του, πριν το ενδιαφέρον στραφεί στα υπό διαμόρφωση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.