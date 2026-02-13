Ο Γερουλάνος δηλώνει... δικαιωμένος για την «κολλημένη βελόνα»

Έμελλε αυτή η φράση περί της «κολλημένης βελόνας» στις δημοσκοπήσεις, να ακολουθεί τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τον εμπνευστή της.

Ο Παύλος Γερουλάνος, μήνες μετά, νιώθει (και το δείχνει) δικαιωμένος:

«Όταν έλεγα να μην αλλάξουν τα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ με γιουχάραν» είπε ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει το παραμικρό που να δείχνει πως θέλει να υπονομεύσει τον Νίκο Ανδρουλάκη παρά μόνο επιμένει να καταθέτει προτάσεις και μάλιστα μέσα στα όργανα του κόμματος.

Μέχρι εδώ όλα καλά.

Η... δικαίωση εκφράστηκε (OPEN) όταν η συζήτηση για την «κολλημένη βελόνα» οδήγησε τον κ. Γερουλάνο να πει πως είχε προειδοποιήσει πως από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα, υπήρχε ένα «παράθυρο ευκαιρίας» από τη στιγμή που μετά όλοι θα συζητούσαν για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

«Δικαιώθηκα σε αυτό που είπα; Ναι». Απάντησε μόνος του ο κ. Γερουλάνος τον οποίο, για πρώτη φορά, είδα τόσο ενοχλημένο από τις ερωτήσεις που γίνονται όταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στα ΜΜΕ και δέχονται ερωτήσεις για τα εσωτερικά του κόμματος...